Enquanto Andrea Kimi Antonelli lidera o Mundial de Pilotos da Fórmula 1 com 81 pontos de vantagem para seu rival mais próximo, George Russell, o tetracampeão Max Verstappen, atualmente em sexto no campeonato, 147 atrás do italiano, não acredita ser possível repetir a volta por cima que deu em 2025, que o colocou na briga pelo título.

Com oito ou nove corridas por disputar – dependendo do que acontecer com as etapas do Oriente Médio – Antonelli está em boas condições para conquistar o seu primeiro título na Fórmula 1, o que também o faria superar Sebastian Vettel como o campeão mundial mais jovem da história.

Após a vitória de Antonelli em Madri, Russell já não pode tornar-se campeão mundial num cenário em que vença todas as corridas com Antonelli consistentemente em segundo. Em outras palavras, Russell já não depende apenas de si.

Antonelli, por sua vez, ainda não quer pensar num possível título e, apesar de ser um clichê, essa é exatamente a mentalidade que o jovem italiano deve ter, segundo quem sabe o que é preciso: Verstappen e Lando Norris.

Quando questionados sobre que conselho dariam a Antonelli para as semanas decisivas a frente, o próprio jovem da Mercedes rebateu de imediato: “Bem, acho que eles vão torcer por uma recuperação [deles]!”

Verstappen, no entanto, rapidamente brincou em resposta: “Eu definitivamente não tenho como recuperar!”.

Max Verstappen finished on the podium behind Kimi Antonelli in Spain Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

No ano passado, Verstappen teve um segundo semestre histórico. Com pódios em todas as provas após a pausa de verão, incluindo seis vitórias em 10 GPs, o holandês reverteu uma desvantagem de mais de 100 pontos para terminar com o vice-campeonato.

Mas ele sabe que a realidade dessa vez é bem diferente. Verstappen só consegue mirar neste momento uma potencial vitória em um GP. Caso isso não aconteça, essa será a primeira temporada desde seu ano de estreia na F1, em 2015, que o holandês não subirá ao degrau mais alto do pódio.

Quanto ao seu conselho para Antonelli, Verstappen disse que o piloto da Mercedes deve sobretudo continuar da mesma forma, sem olhar demais para a classificação.

“Kimi só precisa fazer o que está fazendo. Quer dizer, é fantástico, está funcionando muito bem”, disse. “Ele não deve se estressar demais com isso, e não acho que esteja. Ele está simplesmente entregando resultados, está confiante e ganhando cada vez mais experiência. Ainda é jovem no início da carreira, mas está voando".

“Ele não deve complicar demais as coisas e não está fazendo isso. Tem muitas boas pessoas à sua volta que sabem do que ele precisa, por isso tudo está funcionando bem".

Lando Norris said Kimi Antonelli doesn't need any advice Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Segundo Norris, os rivais de Antonelli não devem lhe dar mais nenhum conselho, já que o italiano será um adversário formidável na luta pelo título não só este ano, mas também nas próximas temporadas.

“Ele lidera com 80 pontos de vantagem porque está fazendo um trabalho incrível. Está batendo um colega muito mais experiente, e um colega decente, por isso não quero dar nenhum conselho: ele está fazendo um trabalho assustadoramente bom – tendo acabado de completar 20 anos. É fenomenal", disse o piloto da McLaren.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!