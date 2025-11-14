Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira

Geral
Geral
Motorsport.com transmite as emoções do GP de Macau 2025; veja ao vivo as atividades desta sexta-feira
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Leist lidera treino livre em Cuiabá, à frente de Zonta e Mugiatti
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
"Tudo novo": Felipe Baptista acelera rumo à história na estreia da Stock Car em Cuiabá
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Fórmula 1

F1 deixa de lado polêmico projeto de dois pit stops obrigatórios - por enquanto

Proposta foi discutida na reunião desta sexta-feira da Comissão da Fórmula 1 mas, sem acordo imediato, pauta foi postergada para o futuro

Stuart Codling
Editado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

A Comissão da Fórmula 1 debateu nesta sexta-feira o polêmico projeto de introduzir a regra de dois pit stops obrigatórios. Sem um acordo imediato, a ideia foi descartada para 2026, podendo ser retomada no futuro.

Leia também:

A quarta e última reunião da Comissão de F1 do ano foi realizada nos escritórios da FIA em Londres hoje (sexta-feira, 14 de novembro) e presidida pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis.

Embora a ideia de tornar obrigatórios dois pit stops não tenha sido recebida com aprovação universal e tenha tido resultados mistos quando foi implementada em Mônaco nesta temporada, o conceito ganhou força nas últimas semanas, após uma série de corridas com pouquíssima variedade tática. Isso apesar de a Pirelli ter introduzido um "degrau" entre suas opções de compostos duros nos GPs dos EUA e do México.

Embora os defensores da proposta de duas paradas acreditem que ela criará um risco extra nas corridas e introduzirá variedade tática, seus oponentes apontam que as opções de estratégia naturalmente se aglutinarão em torno de uma janela muito estreita.

"Minha maior preocupação seria que acabássemos, todos nós, fazendo a mesma estratégia a uma volta de distância um do outro", disse o chefe Williams, James Vowles, durante o fim de semana do GP de São Paulo. "Porque você é forçado a fazer isso por causa das duas paradas." Vowles, como ex-estrategista-chefe da Mercedes, está em uma posição privilegiada para pesar os prós e os contras.

James Vowles, Williams

James Vowles, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Enquanto isso, o chefe da McLaren, Andrea Stella, disse na mesma coletiva de imprensa: "Já vimos muitas corridas com um piloto de uma parada e outro de duas paradas, e o piloto de uma parada sendo perseguido pelo de duas paradas - mas isso obviamente desapareceria. Portanto, acho que precisamos pensar com muito cuidado, e estamos pensando. Tenho certeza de que a Comissão debaterá o assunto e tenho certeza de que chegaremos à resposta certa".

O conceito foi discutido como parte de um debate mais amplo sobre como criar uma variedade mais estratégica. O cenário preferido da Pirelli não é forçar duas paradas, uma vez que os tempos dessas paradas seriam naturalmente sincronizados, mas tornar a diferença entre uma ou duas paradas menos clara.

O que ela estava tentando fazer com o "degrau" nos compostos de pneus recentemente era tornar mais lenta uma corrida de uma parada usando pneus duros; mas, em ambos os finais de semana de corrida, as equipes conseguiram realizar corridas de uma parada sem recorrer ao composto duro.

"Uma proposta para explorar a obrigatoriedade de dois pit stops para os GPs foi discutida juntamente com ajustes nas especificações dos pneus, limites de vida útil dos pneus e o uso de três compostos durante a corrida", disse a FIA em um comunicado resumindo a reunião da Comissão de F1.

"A discussão se concentrou no feedback sobre análises e simulações das equipes e da Pirelli. Nenhuma mudança foi acordada no momento, mas foi acordado que as conversas sobre esse tópico continuariam durante a temporada de 2026".

Drivers take the start of the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 21, 2025. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Os pilotos dão a largada do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 no Circuito da Cidade de Baku, em Baku, em 21 de setembro de 2025. (Foto de OZAN KOSE / AFP) (Foto de OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Foto de: Ozan Kose / AFP via Getty Images

Outro resultado interessante da reunião foi a imposição de uma área mínima de superfície para pintura ou decalques de patrocinadores no carro. Entende-se que o detentor dos direitos comerciais estava particularmente preocupado com o impacto no espetáculo televisivo das equipes que lutavam para cumprir o limite mínimo de peso: a solução de fato foi aplicar o mínimo possível de tinta nos carros, deixando vastas faixas de fibra de carbono sem pintura.

"Após as discussões com o Comitê Consultivo Técnico, foi discutido o tópico de um limite mínimo de exigência de superfície para as pinturas dos carros em 2026", disse o comunicado da FIA.

"Os representantes da Comissão concordaram que um mínimo de 55% da área de superfície (quando vista de lado e de cima) deve ser coberta por pinturas ou adesivos, em vez de superfícies de fibra de carbono. O objetivo dessa medida é aumentar a diferenciação visual entre os carros".

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Emissora se desculpa após ex-chefe da RB chamar mãe de Bortoleto de "tola"

Principais comentários
Mais de
Stuart Codling
F1: O que deu errado para a Ferrari no quali sprint do GP de São Paulo?

F1: O que deu errado para a Ferrari no quali sprint do GP de São Paulo?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: O que deu errado para a Ferrari no quali sprint do GP de São Paulo?
F1: Aston Martin deve demitir engenheiros de renome em nova reformulação da equipe; entenda

F1: Aston Martin deve demitir engenheiros de renome em nova reformulação da equipe; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Aston Martin deve demitir engenheiros de renome em nova reformulação da equipe; entenda
Pai de Verstappen critica 'passividade' de Piastri na McLaren: "Eu iria me impor..."

Pai de Verstappen critica 'passividade' de Piastri na McLaren: "Eu iria me impor..."

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Pai de Verstappen critica 'passividade' de Piastri na McLaren: "Eu iria me impor..."

Últimas notícias

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
ANÁLISE: Como o GP de Las Vegas pode eliminar Verstappen da briga pelo título da F1 2025
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi faz a pole para o GP de Valência em classificação bastante disputada
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car cancela corrida sprint em Cuiabá após fortes chuvas
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Stock Car: Felipe Massa domina e é o pole na etapa de Cuiabá

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros