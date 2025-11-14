A Comissão da Fórmula 1 debateu nesta sexta-feira o polêmico projeto de introduzir a regra de dois pit stops obrigatórios. Sem um acordo imediato, a ideia foi descartada para 2026, podendo ser retomada no futuro.

A quarta e última reunião da Comissão de F1 do ano foi realizada nos escritórios da FIA em Londres hoje (sexta-feira, 14 de novembro) e presidida pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis.

Embora a ideia de tornar obrigatórios dois pit stops não tenha sido recebida com aprovação universal e tenha tido resultados mistos quando foi implementada em Mônaco nesta temporada, o conceito ganhou força nas últimas semanas, após uma série de corridas com pouquíssima variedade tática. Isso apesar de a Pirelli ter introduzido um "degrau" entre suas opções de compostos duros nos GPs dos EUA e do México.

Embora os defensores da proposta de duas paradas acreditem que ela criará um risco extra nas corridas e introduzirá variedade tática, seus oponentes apontam que as opções de estratégia naturalmente se aglutinarão em torno de uma janela muito estreita.

"Minha maior preocupação seria que acabássemos, todos nós, fazendo a mesma estratégia a uma volta de distância um do outro", disse o chefe Williams, James Vowles, durante o fim de semana do GP de São Paulo. "Porque você é forçado a fazer isso por causa das duas paradas." Vowles, como ex-estrategista-chefe da Mercedes, está em uma posição privilegiada para pesar os prós e os contras.

James Vowles, Williams Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Enquanto isso, o chefe da McLaren, Andrea Stella, disse na mesma coletiva de imprensa: "Já vimos muitas corridas com um piloto de uma parada e outro de duas paradas, e o piloto de uma parada sendo perseguido pelo de duas paradas - mas isso obviamente desapareceria. Portanto, acho que precisamos pensar com muito cuidado, e estamos pensando. Tenho certeza de que a Comissão debaterá o assunto e tenho certeza de que chegaremos à resposta certa".

O conceito foi discutido como parte de um debate mais amplo sobre como criar uma variedade mais estratégica. O cenário preferido da Pirelli não é forçar duas paradas, uma vez que os tempos dessas paradas seriam naturalmente sincronizados, mas tornar a diferença entre uma ou duas paradas menos clara.

O que ela estava tentando fazer com o "degrau" nos compostos de pneus recentemente era tornar mais lenta uma corrida de uma parada usando pneus duros; mas, em ambos os finais de semana de corrida, as equipes conseguiram realizar corridas de uma parada sem recorrer ao composto duro.

"Uma proposta para explorar a obrigatoriedade de dois pit stops para os GPs foi discutida juntamente com ajustes nas especificações dos pneus, limites de vida útil dos pneus e o uso de três compostos durante a corrida", disse a FIA em um comunicado resumindo a reunião da Comissão de F1.

"A discussão se concentrou no feedback sobre análises e simulações das equipes e da Pirelli. Nenhuma mudança foi acordada no momento, mas foi acordado que as conversas sobre esse tópico continuariam durante a temporada de 2026".

Os pilotos dão a largada do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 no Circuito da Cidade de Baku, em Baku, em 21 de setembro de 2025. (Foto de OZAN KOSE / AFP) (Foto de OZAN KOSE/AFP via Getty Images) Foto de: Ozan Kose / AFP via Getty Images

Outro resultado interessante da reunião foi a imposição de uma área mínima de superfície para pintura ou decalques de patrocinadores no carro. Entende-se que o detentor dos direitos comerciais estava particularmente preocupado com o impacto no espetáculo televisivo das equipes que lutavam para cumprir o limite mínimo de peso: a solução de fato foi aplicar o mínimo possível de tinta nos carros, deixando vastas faixas de fibra de carbono sem pintura.

"Após as discussões com o Comitê Consultivo Técnico, foi discutido o tópico de um limite mínimo de exigência de superfície para as pinturas dos carros em 2026", disse o comunicado da FIA.

"Os representantes da Comissão concordaram que um mínimo de 55% da área de superfície (quando vista de lado e de cima) deve ser coberta por pinturas ou adesivos, em vez de superfícies de fibra de carbono. O objetivo dessa medida é aumentar a diferenciação visual entre os carros".

