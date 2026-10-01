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F1: Demissão da Haas "não tem a ver com minha performance", afirma Ocon

Francês falou com jornalistas nesta quinta-feira em Sepang sobre seu futuro na F1 após Haas confirmar sua saída no fim do ano

Guilherme Longo Ben Vinel
Editado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Falando pela primeira vez com a imprensa desde a confirmação de sua saída da Haas após o fim da temporada 2026 da Fórmula 1, Esteban Ocon afirmou categoricamente que a decisão da equipe norte-americana "não tem a ver" com sua performance, enquanto mantém as esperanças de estar no grid no próximo ano.

Leia também:

A Haas anunciou na quarta-feira (30) que Ocon não seguirá com a equipe após a conclusão da temporada 2026, enquanto o brasileiro Rafa Câmara é o favorito para assumir a vaga deixada pelo francês, já que o outro lado da garagem deve seguir com o britânico Oliver Bearman.

Falando com jornalistas nesta quinta-feira pré-GP do Bahrein na Malásia, Ocon foi questionado se ele via o momento ruim da Haas como um dos motivos por trás de sua demissão no fim do ano.

"Não, não acho que tenha a ver com isso. Estou simplesmente fazendo meu trabalho, tentando colocar os carros onde eles devem estar. No fim do dia, isso beneficiou a todos na equipe, porque estamos vendo os resultados do trabalho duro que estamos fazendo, comigo apontando para os problemas".

"Nos levou algumas corridas para perceber que havia algo de errado ali. Mas todos nos percebemos há algum tempo que isso estava acontecendo. Isso estava claro na cabeça de todos na parte de engenharia. Então não acho que esse seja o motivo [para a demissão]".

Pressionado a comentar mais sobre isso, Ocon tratou de reafirmar que não vê sua performance como o motivo para a saída da Haas:

"Não tenho muito mais a comentar sobre isso. Estou olhando para o futuro, não o passado. Não vou comentar sobre razões ou o que poderia ser. Eu sei quais são os motivos, mas não vou compartilhá-los. Mas deixo algo claro: não tem a ver com minha performance".

Sobre o futuro, Ocon ainda vê esperanças para seguir na F1, e que segue buscando uma solução.

"Meu foco está na F1. Isso é claro, é onde eu pertenço, é onde quero estar. Então não vou olhar para outros lugares. Mas você nunca sabe o que pode acontecer na F1. Como vocês sabem, as coisas se movem a cada dois segundos. Vocês saberão assim que eu tiver mais notícias".

"Mas, por enquanto, nosso foco está em ir bem na pista. Acho que venho indo bem nas últimas corridas e, para mim, essa é a melhor forma de demonstrar que mereço seguir na F1. Claro, preciso de um carro para isso, o que não tive por várias corridas, incluindo ano passado. Se tiver isso, as coisas devem funcionar, como vimos em Baku e em Madri".

Questionado se poderia buscar uma saída na Aston Martin, devido à sua proximidade com a família Stroll, Ocon desconversou:

"Veremos. Neste ponto, não há nada confirmado. Não vou dizer que vou aqui ou ali. Seguirei trabalhando com a equipe, tentando ir bem, e vou avaliar as opções mais tarde no ano. Mas, como já disse a vocês, tudo pode acontecer na F1. E eu quero estar no grid ano que vem, com certeza".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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