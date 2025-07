Em meio ao caos pós-demissão de Christian Horner na Red Bull, Max Verstappen, na prévia do GP da Bélgica, falou sobre o tema e disse que, apesar de valorizar os resultados que os dois obtiveram juntos, ele estava ansioso por 'novos ares' na equipe austríaca. No entanto, o holandês afirmou que tal saída não afetará sua decisão final para os próximos anos na Fórmula 1.

O tetracampeão disse que a decisão não mudou sua opinião sobre se permaneceria na equipe a longo prazo, e que estava simplesmente focado em encontrar mais competitividade com o carro atual e com o projeto de monoposto para 2026.

"Sentado aqui, você olha para trás, para esses 20 anos de Red Bull, acho que tivemos muitos anos ótimos, ótimos anos, ótimos resultados", começou. "Ao lado disso, é claro, há também anos em que as coisas não estão indo tão bem, e acho que o último um ano e meio não foi como gostaríamos".

"A gerência decidiu que queria uma mudança em uma direção diferente, provavelmente, e todos os outros precisam concordar com isso. Estou ansioso [por isso] e estou ansioso. Também já tive algumas reuniões com Laurent [Mekies, novo chefe de equipe], as duas últimas semanas foram bastante intensas para que ele se apresentasse".

"Estou igualmente animado, sabe, para a equipe agora, porque é isso que temos de fazer. Olhando para trás, não faz sentido. Não vai te tornar mais rápido, mas, ao mesmo tempo, você valoriza esses 20 anos [de Horner na equipe]".

Apesar de refletir sobre a saída de Horner, Verstappen afirmou que a demissão do chefe de equipe não afetará a definição dos próximos anos na F1.

"Acho que isso não terá importância alguma para minha decisão no futuro, e a única coisa que importa é trabalharmos no carro e torná-lo o mais rápido possível e, como eu disse, os últimos um ano e meio não foram o que queríamos. Agora vamos tentar ser um pouco mais competitivos este ano, mas com certeza também com os novos regulamentos", concluiu.

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!