F1: Demissão de Horner pode causar 'saída em massa' da Red Bull

A diretoria da Red Bull teme um 'êxodo de funcionários' após demitir o chefe de equipe Christian Horner, de acordo com a edição italiana do Motorsport.com. A equipe austríaca de Fórmula 1 já teve uma série de saídas importantes nos últimos 18 meses, que começou com a saída de Rob Marshall no final de 2023, que se mudou para a McLaren.

O 'guru do design' Adrian Newey saiu nos meados de 2024 e, poucas semanas depois, foi anunciado que Jonathan Wheatley se juntaria à Sauber/Audi como chefe de equipe. O estrategista-chefe Will Courtenay também assinou contrato com a McLaren, embora seja obrigado a permanecer na Red Bull até o final do ano.

A perda dessas figuras-chave pode ter contribuído para a demissão de Horner, mas agora há temores de um êxodo ainda maior. A alta administração da equipe está ciente de que haverá "descontentamento" após a demissão de seu chefe de equipe. Alguns funcionários da Red Bull choraram quando Horner fez seu discurso de despedida na fábrica.

O que eles "mais temem" - é um "êxodo de funcionários" se Horner, de 51 anos, se juntar a uma "equipe rival". O gerente de comunicações Paul Smith e o diretor de marketing Oliver Hughes, aliados próximos do britânico, também foram demitidos no início deste mês.

No mundo da F1, as opiniões sobre o futuro da Red Bull são muito diferentes. Alguns estão prevendo "tempos muito difíceis", outros estão convencidos de que a hexacampeã de construtores "entrará em colapso", enquanto outros estão confiantes no sucessor de Horner, Laurent Mekies.

Helmut Marko, consultor que travou uma batalha contra Horner no ano passado, "desfrutará de sua vingança" a partir do GP da Bélgica deste fim de semana, saindo como vencedor da disputa de poder.

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!