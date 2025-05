Um dos movimentos da Alpine na Fórmula 1 nas últimas 24 horas era totalmente esperado. Outro não. A promoção de Franco Colapinto para a equipe de corrida, em detrimento de Jack Doohan, foi prevista não apenas nos últimos dias, mas antes mesmo de uma roda ser girada nesta temporada. A contratação do argentino foi vista como uma forma de pressionar Doohan a ter um bom desempenho, de maneira que o australiano foi colocado na posição nada invejável de ter que responder a perguntas sobre seu futuro antes mesmo de participar da abertura da temporada.

No entanto, a saída de Oliver Oakes não estava prevista. No fim de semana, Oakes precisou estar à disposição para amenizar os rumores de que Colapinto substituiria Doohan no curto prazo, mas agora ambos deixaram seus cargos.

Coincidência? Não parecia ser. A crença comum após a demissão de Oakes era que ele queria dar a Doohan a chance de conquistar seus primeiros pontos na F1, enquanto Briatore queria Colapinto no carro. Afinal de contas, ele havia fechado acordos com os patrocinadores argentinos que tinham um interesse significativo no primeiro piloto de F1 do país desde Gaston Mazzacane. No final das contas, era apenas uma questão de tempo até que Briatore conseguisse o que queria - e isso provavelmente foi visto por Oakes como o italiano ultrapassando o limite que lhe era devido.

Talvez Oakes tenha achado que ele deveria ser o responsável pela sorte da equipe e que Briatore deveria lidar com as questões comerciais. Essa é uma configuração que funciona bem na McLaren, por exemplo, onde Zak Brown e Andrea Stella têm funções claras e definidas na gestão da equipe - Brown cuida dos negócios e dos aspectos comerciais, enquanto Stella chefia operações de fábrica e da equipe de corrida. Brown tem uma participação significativa na escolha dos pilotos da equipe, mas não sem a aprovação de Stella.

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Dessa forma, a dinâmica ficou clara (se é que já não estava antes): Briatore dava as ordens, Oakes tinha a tarefa nada invejável de justificar as decisões em seu nome.

Como de costume, Briatore nega que esse tenha sido o caso. Em uma declaração divulgada no Instagram, o italiano afirmou que a ideia de que havia um desentendimento entre ele e Oakes era "completamente falsa e longe da verdade".

"Eu e Oli temos um relacionamento muito bom e tínhamos ambições de longo prazo para levar essa equipe adiante juntos. Respeitamos o pedido de demissão de Oli e, portanto, aceitamos sua demissão. Os motivos não estão relacionados à equipe e são de natureza pessoal."

Ele também incluiu uma declaração do próprio Oakes, que dizia: "Para mim, é uma decisão pessoal deixar o cargo. Flavio tem sido como um pai para mim, me apoiando desde que assumi o cargo, além de me dar a oportunidade. Todos estão a postos para 2026 e para onde esse sonho merece estar. Eu acredito em Enstone."

Suponhamos que levamos isso ao pé da letra por um momento, porque é justo cobrir todos os pontos de vista em uma situação em que a verdade não é clara. O que sabemos é que Oakes tem uma família jovem, algo que ele poderia administrar de forma mais realista com sua função na Hitech: viajar para 12 a 14 etapas por ano no calendário da F2/F3 (e deixar a administração da F1 Academy e dos equipamentos GB3/GB4 para outros gerentes) não é nada parecido com a tensão de cobrir 24 etapas como chefe de uma equipe de F1.

Oliver Oakes, Alpine Foto de: Peter Fox / Getty Images

E talvez isso tenha sido parte das considerações de Oakes, mas seria ingênuo demais supor que a coincidência entre o momento da troca Doohan/Colapinto e a demissão de Oakes seja apenas isso: mera coincidência. Talvez houvesse uma sensação de que ele não poderia realisticamente realizar a visão que tinha para a equipe e talvez sentisse que o risco de ser atraído para a F1 não valia a pena. Se uma combinação dessas coisas for o caso, então tudo o que se pode fazer é aplaudir sua decisão.

Mas a situação atual nos obriga a repensar mais uma vez. Desde que a Renault recomprou a equipe de Enstone, que estava indo por água abaixo em seus últimos dias como Lotus, qualquer coisa que se assemelhe à continuidade tem sido, na melhor das hipóteses, fictícia. Fred Vasseur foi contratado como diretor da equipe para a reformulação da marca Renault, que durou cerca de um ano antes de o francês renunciar após desentendimentos com o diretor administrativo Cyril Abiteboul sobre a direção da equipe.

Abiteboul assumiu as funções de chefe de equipe e permaneceu até o final de 2020, quando uma espécie de esteira de tipos gerenciais logo se formou. Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer, Bruno Famin e agora Oakes entraram e saíram da equipe. Desde a saída de Abiteboul, o tempo médio de gerenciamento de um diretor de equipe da Alpine durou cerca de 390 dias.

E isso é apenas o cargo de chefe da equipe. A Alpine parece estar em um estado perpétuo de transição e a rotatividade da equipe técnica parece refletir a dos que estão no topo. Assim como Oakes parecia ter estabilizado o barco, especialmente quando 2024 terminou muito graças a David Sanchez em uma frente técnica, sua renúncia, em vez disso, lança mais uma pedra no sapato.

Flavio Briatore, Alpine F1, observa durante o Grande Prêmio de F1 da Arábia Saudita Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O que não está claro é se a chegada de Briatore ao cargo de chefe da equipe continua sendo temporária. Se for, caberá a ele encontrar um sucessor com o qual esteja alinhado (não que Oakes não estivesse - mais uma vez levando em conta as declarações combinadas dos dois) e que ele sinta que interromperá o ciclo de contratação, demissão e transpiração.

Existem figuras internas que têm experiência para lidar com uma promoção, como Dave Greenwood e Ciaran Pilbeam, que já estão nos boxes há muito tempo e seriam sucessores lógicos. Caso contrário, talvez encontrar alguém externo com o desejo de assumir uma função de chefe de equipe (como Jonathan Wheatley na Sauber, por exemplo) seja o caminho a seguir.

Mas não é como no futebol, onde há um elenco de gerentes que podem entrar, liderar o time por seis meses e depois aceitar um pagamento alto após uma temporada menos próspera. Gerenciar uma equipe inteira de F1 é uma função altamente especializada.

E mesmo antes de chegar a esse ponto, a Alpine precisa definir o que ela - como entidade - representa. A partir de 2026, ela não será mais uma equipe de fabricante: curiosamente, será uma equipe cliente da Mercedes de propriedade do Grupo Renault. Será apenas mais uma equipe de clientes no grid? Permanecerá como uma equipe projetada para servir como entidade promocional da Alpine Cars? Ou pelo menos uma participação majoritária pode ser vendida a alguém que tenha uma visão genuína de onde gostaria de levar a equipe - e com uma visão clara do papel que ela pode desempenhar na F1?

Como alternativa, o time simplesmente continua em seu próprio caminho peculiar: a equipe vem e vai, continua a operar no pelotão intermediário e pilotos passam no máximo dois ou três anos lá antes de se mudarem para lugares menos voláteis no grid.

A Alpine tem uma subida íngreme a fazer, caso queira ser outra coisa.

