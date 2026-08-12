F1: Demissão 'repentina' de Lowdon "foi minha decisão", admite CEO da Cadillac

A Cadillac confirmou que a demissão de Graeme Lowdon do cargo de chefe de equipe na Fórmula 1 “não foi uma decisão mútua”, acrescentando que ele só foi informado na manhã do próprio dia.

A Cadillac fez um anúncio surpreendente na manhã desta quarta-feira (12) de que Lowdon foi substituído pelo ex-diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, pelo restante da temporada de 2026.

Em seu ano de estreia na F1, a Cadillac é ultima colocada no campeonato de construtores, sem ter marcado nenhum ponto até agora. Esse resultado, em grande parte, já era esperado para uma equipe estreante e, inicialmente, presumiu-se que Lowdon continuaria com o time a longo prazo, depois de ajudar a construí-lo do zero.

No entanto, durante uma mesa-redonda com a imprensa, ao lado de Budkowski, o CEO Dan Towriss confirmou que foi ele quem tomou a decisão de dispensar Lowdon.

“Não foi uma decisão mútua,” afirmou Towriss. “O processo começou há alguns meses, pensando realmente em como será a próxima fase da Cadillac. Qual é o momento certo, como seria isso, e depois as capacidades das várias pessoas disponíveis. Ficamos encantados na conversa com Marcin e com a forma como essa relação evoluiu. Graeme e eu falamos esta manhã, por isso penso que é uma conversa muito recente".

Graeme Lowdon, Team Principal, Cadillac F1 Team. Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Mas não há uma forma fácil de fazer esta transição dentro da F1. Consegue imaginar como a imprensa ficaria se Marcin fosse visitar a fábrica ou se tivéssemos estas conversas? Causaria instabilidade e, por isso, é importante respeitar a visão da liderança que ocupa o cargo", acrescentou.

“Então, isso acaba comprimindo o processo de tomada de decisões, o cronograma e a forma como essas coisas se encaixam. Faz com que tudo pareça mais abrupto do que seria em outras circunstâncias. Mas é a natureza da F1 e é a forma como tinha de acontecer".

Considerando o quão repentina foi a demissão, surgiram questionamentos nas redes sociais sobre o momento da decisão, ao que Towriss respondeu: “Não acho justo dizer que ele estava aqui numa capacidade interina. Na verdade, isso é uma questão de desempenho e de como as coisas evoluíram".

Dan Towriss Photo by: Cadillac Communications

“Posso dizer que tenho imenso respeito pelo que foi alcançado. Não é um período interino para mim e para Graeme, foram quase quatro anos de planejamento, construção e execução de todas as partes".

“Era o momento certo, com base nas circunstâncias que existem tanto dentro do esporte como da equipe, para dar esse passo em frente. Sempre que fazemos uma transição na F1, como vocês sabem, é muito difícil mantê-la em segredo, sem que haja uma infinidade de vazamentos sobre o assunto".

“Estamos muito gratos a Graeme pelo que trouxe ao time e muito entusiasmados com a liderança de Marcin e com o que o futuro reserva para a Cadillac", finalizou.

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