A corrida de Spa-Francorchamps de 2024 e o GP da China de 2025 têm uma coisa em comum: a desclassificação de pelo menos um carro com peso abaixo do normal no final da corrida, algo que, na verdade, raramente acontece na Fórmula 1. Na Bélgica, foi o vencedor George Russell que foi excluído, enquanto em Xangai foram Charles Leclerc e Pierre Gasly que sofreram a mesma punição.

Em todos os três casos, a dinâmica é sempre a mesma: de uma corrida planejada com duas paradas, houve uma mudança para um único pit stop. A única diferença é que, na Bélgica, apenas três pilotos realmente decidiram tentar a parada única, enquanto na China 14 dos 20 mudaram os planos em relação à previsão inicial.

É claro que há muitos fatores que podem influenciar entre um carro em conformidade e uma desclassificação, incluindo o peso do carro, a margem de "segurança" adotada pela equipe e o desgaste dos pneus, que é diferente para cada equipe.

Foi esse último fator que levou Leclerc e Gasly a serem eliminados no fim de semana de Xangai, com o piloto monegasco perdendo a quinta posição que havia conquistado.

O carro de Russell parou no parc fermé no GP da Bélgica de 2024: a incapacidade de coletar bolinhas de gude na volta de retorno pesou muito nessa ocasião Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

É lógico supor que, se 12 outros pilotos que seguiram a mesma tática não foram posteriormente desclassificados, houve um erro nos cálculos e nas estimativas de degradação assumidas pelas equipes, embora as circunstâncias ajudem a obter um quadro mais completo da situação.

Esse cenário, no entanto, não deve se repetir em 2026, quando os monopostos mudarão com o novo ciclo técnico, que verá a unidade de potência e a aerodinâmica completamente reformuladas. Considerando o que aconteceu em Spa em 2024, já no final do ano passado uma novidade foi incluída no projeto de regulamentos de 2026, que prevê um peso mínimo diferente entre a qualificação e a corrida.

Atualmente, de fato, os regulamentos estipulam um único peso mínimo válido tanto para a classificação quanto para a corrida, que é de 800 kg, incluindo o piloto (82 kg no total), mas excluindo o combustível, que deve ser válido em todos os momentos da competição.

No caso de Leclerc em Xangai, é claro, o peso do carro foi verificado mesmo com uma asa dianteira sobressalente, devido ao acidente na corrida na primeira volta.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Clive Mason/Getty Images

Para 2026, no entanto, o regulamento inclui uma novidade: a massa mínima será diferenciada de acordo com a etapa do fim de semana. Na minuta do regulamento que circulou em dezembro do ano passado, o texto diz: "Durante a qualificação e a classificação do sprint, o peso mínimo é de 726 kg, além da massa nominal dos pneus. Em todas as outras sessões, o peso mínimo é de 724 kg além da massa nominal dos pneus".

Entre a classificação e a corrida, portanto, há uma diferença de dois quilos, projetada precisamente para o discurso que surgiu em Spa, ao qual se soma o peso nominal do pneu que será determinado no final das sessões de teste da pré-temporada de 2026.

"Para determinar a massa nominal dos pneus, as massas dos pneus secos serão medidas pelo fornecedor de pneus e publicadas após o último dia de testes TCC [Testes de carros atuais] antes do início do campeonato e será a média de uma amostra de 50 pneus por eixo", diz o artigo C4.7 dos regulamentos do próximo ano".

Pneus Pirelli Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Além dessas mudanças feitas especificamente para evitar que uma situação como a vista em Spa e Xangai se repita com tanta facilidade, há também outro elemento crucial, ou seja, o fato de que não será tão fácil para as equipes atingirem a massa mínima imposta pela FIA.

No início de uma nova mudança técnica, as equipes muitas vezes lutam para atingir a meta mínima estabelecida pela própria Federação, como visto, por exemplo, em 2022, com a mudança para monopostos com efeito solo.

Na época, os carros mais leves, especialmente a Sauber, conseguiram contar com uma vantagem real sobre a concorrência, pelo menos enquanto esperavam que as outras equipes removessem os quilos extras de seus carros.

No entanto, as metas estabelecidas para 2026 são provavelmente ainda mais ambiciosas do que as de três anos atrás e fazem parte da política da FIA de pressionar fortemente por carros mais leves e mais ágeis, também com vistas ao que serão as unidades de potência que estrearão no próximo ano.

Ter carros mais leves não é apenas um objetivo, mas uma necessidade real. É também por isso que os pneus terão um diâmetro menor e serão ligeiramente mais estreitos do que os atuais, de modo que a variação de peso entre um conjunto completamente novo e um usado também deve ser reduzida.

OFICIAL: TSUNODA NA RED BULL, LAWSON NA RACING BULLS já no Japão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | com Ricardo Molina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!