Os veteranos da Fórmula 1 Fernando Alonso e Nico Hulkenberg, elogiaram a performance de Gabriel Bortoleto no GP da Áustria. O bicampeão, que também é empresário da carreira do brasileiro desde a F3, lutou com o 'cliente' nas últimas voltas, enquanto o companheiro de Sauber de Gabriel garantiu que a conquista dos primeiros pontos do Bortoleto já estavam "já estavam para acontecer" desde o começo da temporada.

Alonso e Bortoleto protagonizaram uma batalha intensa nas últimas voltas da prova, com Bortoleto tentando passar o espanhol repetidas vezes com o DRS, mas com Fernando 'fechando a porta'. Um fator que ajudou o piloto da Aston Martin foi a chegada de Lando Norris e Oscar Piastri, que fez o bicampeão e o brasileiro perderem tempo pela bandeira azul, de retardatário.

Depois da corrida, Fernando parabenizou o brasileiro com um abraço, o que foi capturado pelas lentes das câmeras da F1.

Perguntado pela imprensa, incluindo o Motorsport.com, Alonso detalhou o duelo: "E no final, sim, o Gabi estava muito mais rápido. Achei, sinceramente, que não conseguiria defender, mas, sabe, tive sorte: o Lando apareceu exatamente no momento certo, com bandeiras azuis, e como o Lando nos ultrapassou, a volta seguinte já foi a da bandeirada, porque levamos uma volta".

Quando perguntado sobre o que estava na sua mente naquele momento, o espanhol respondeu: "Ah, não sei. Quer dizer, eu não queria ultrapassar o Lando, mas também não podia ficar só atrás dele, porque aí o Gabi me passaria. Então, tive que tentar algumas manobras diferentes para confundir um pouco o Gabi sobre o que eu estava fazendo — e funcionou bem".

Ao ser perguntado pelo sentimento de ter visto o 'pupilo' conquistar pontos, Alonso o elogiou: "Foi muito especial, acho que para todos".

"No pelotão do Gabriel, ele tem sido incrível este ano. Este fim de semana, especialmente, foi incrível, mas por um motivo ou outro, o Hulkenberg sempre marcava os pontos aos domingos, então isso talvez parecesse injusto na cabeça do Gabriel às vezes. Então, é bom que ele tenha 'destravado' isso agora e, com sorte, seja o primeiro de muitos pontos na F1".

Já Bortoleto, ao ser perguntado sobre a reação do Alonso, revelou o que o espanhol falou: "Ele disse, 'estou muito feliz por você, pelos seus primeiros pontos. Você fez um ótimo trabalho'.

Hulkenberg: Pontos "já estavam para acontecer"

Já o companheiro de equipe de Bortoleto, o veterano Nico Hulkenberg (que chegou em nono), afirmou que está muito feliz com a conquista do brasileiro: "Sim, muito feliz. Sabe, era algo que estava para acontecer. Estava bem claro. Eu vejo como ele trabalha, como ele pilota, e sei o quão bom ele é. Eu conseguia ver isso chegando há bastante tempo".

"Então, muito feliz por ele, sabe, e por toda a equipe [a Sauber], [conquistar] pontos duplos. Não sei, deve fazer bastante tempo desde a última vez que a equipe conseguiu isso. Então, sim, um dia muito positivo e feliz, e agora é tentar manter esse embalo".

O alemão também destaca que as atualizações do C45 foram muito efetivas, mas que o ritmo do brasileiro no treino classificatório o inspirou.

"Sim, acho que obviamente... Desde Barcelona, aquilo já foi claramente um passo à frente, e mais o que fizemos aqui. É sempre difícil sentir a diferença pista a pista, fim de semana a fim de semana, porque o comportamento muda bastante".

"Mas, quero dizer, o ritmo de classificação do Gabi ontem foi muito, muito encorajador. Hoje, obviamente, teve dois carros com os quais estávamos brigando que conseguiram executar uma estratégia de uma parada com muito sucesso — isso é algo que precisamos analisar. Mas acho que eles estavam simplesmente muito fortes, o Fernando e o Liam [Lawson], hoje", concluiu.

Verstappen parabeniza o amigo

A amizade entre Max Verstappen e Bortoleto já é conhecida, seja pelas conversas entre os dois no paddock ou por declarações de ambos. E tal relação se confirmou ainda mais após a Áustria, com o tetracampeão parabenizando o brasileiro: "Bem feito, meu mano!"

