F1: Derrota em Silverstone revelou o 'verdadeiro' Piastri?

À medida que entramos na segunda metade da temporada de 2025 da Fórmula 1, o raro, mas genuíno, vislumbre da raiva interna e ferocidade competitiva de Oscar Piastri no GP da Grã Bretanha está criando uma intrigante imagem da batalha pelo título com Lando Norris.

Depois de receber uma penalidade de 10 segundos por frear de forma irregular atrás dos safety car, Piastri perdeu uma vitória muito provável para o companheiro de equipe Norris, fazendo com que o britânico ficasse a apenas oito pontos do atual líder do campeonato.

O australiano é conhecido por ser tão calmo e equilibrado nos dias bons e ruins, mas a injustiça, na opinião de Piastri, o deixou absolutamente furioso.

"Sim, não vou falar muito. Vou me meter em problemas, então... parabéns ao [Nico] Hulkenberg. Acho que esse foi o destaque do dia, então... sim, vou deixar para lá. Aparentemente, você não pode mais frear atrás do safety car", disse Piastri, com sua resposta silenciosa não fazendo justiça à raiva interior que estava clara para todos verem.

Uma evidência melhor do quanto Oscar se sentiu injustiçado foi o seu estranho - se não ultrajante - pedido para que a McLaren trocasse as posições por senso de justiça, o que teria feito com que Norris perdesse a sonhada vitória em casa, sem culpa alguma.

A McLaren naturalmente recusou o pedido e, depois, Piastri admitiu que não esperava que a equipe aceitasse sua solicitação. Mas se você não pedir, não vai receber. Como disse o comentarista da Sky F1, Martin Brundle: "É a primeira vez que vemos o lado raivoso do calmo e silencioso assassino australiano".

Mas se as ações de Piastri se tornaram um ponto de discussão na época, não foi porque ele revelou algum tipo de novo traço de caráter, mas porque foi uma rara demonstração do verdadeiro e feroz competidor que ele sempre foi. Se você ainda está se perguntando o quanto Oscar quer isso, não ouça as respostas comedidas dele na coletiva de imprensa, mas observe a trajetória que ele percorreu para chegar até aqui.

Aos 14 anos, Piastri se mudou para o Reino Unido com o pai para seguir uma carreira em monopostos no cenário europeu, mas depois de seis meses o pai voltou para a família Piastri em Melbourne, e o jovem Oscar decidiu ficar sozinho para forjar uma carreira.

"Meu pai disse: 'Vou voltar para a Austrália para morar com o resto da sua família'", contou Piastri no ano passado em uma entrevista ao Motorsport.com. "Ou você pode voltar comigo ou pode ficar aqui, mas isso significa que você terá que ir para um colégio interno".

"Eu estava gostando de correr na Europa e, obviamente, queria tentar realizar meu sonho de ser um piloto de F1, então sabia que tinha que ficar".

Ao fazer isso, Piastri trilhou um caminho semelhante ao de muitos pilotos da Austrália e da Nova Zelândia antes dele, incluindo seu empresário e mentor Mark Webber. Não é coincidência que o mantra pessoal de Webber seja "aussie grit" (garra australiana), pois é exatamente isso que é necessário para que os pilotos da terra dos cangurus consigam entrar no mesmo nível de jogo que seus colegas europeus.

Esse sacrifício explica, de certa forma, o foco de Piastri no desempenho e não nas atividades fora da pista, o que lhe rendeu o rótulo imerecido de chato. Mas, além de seu inconfundível talento como piloto, sua capacidade de lidar com as adversidades também é a razão pela qual ele se encontra na posição em que está agora - lutando pelo título em sua terceira temporada.

"Sei que pareço muito calmo, mas não sou um robô. Tenho altos e baixos", disse ele. "Algumas pessoas dão o melhor de si quando estão com um pouco de névoa vermelha [fúria], outras dão o melhor de si quando estão o mais relaxadas possível. Eu provavelmente estou mais no lado relaxado das coisas, mas definitivamente há também o lado relaxado demais..."

Sua explicação para o silêncio das mensagens de rádio da equipe, mesmo na volta após vencer uma corrida, é bastante simples: "Sim, há um botão de rádio, mas você pode dizer coisas sem apertar o botão..."

Piastri prefere falar na pista e, assim como demonstrou a Max Verstappen que não é um fraco em sua tensa luta roda a roda em Jeddah, ele demonstrou a Norris e à McLaren em Silverstone o quanto lutará ferozmente por seu lugar no topo nas próximas 12 corridas.

Um vislumbre da luta pelo título da McLaren que está por vir

À medida que entramos na segunda metade da temporada de 2025 e Verstappen está gradualmente perdendo a disputa com as McLarens, uma luta direta dentro da equipe britânica pelo título entre Piastri e Norris é uma perspectiva tentadora. Será que essa harmonia incomum vai durar ou começarão a aparecer cada vez mais rachaduras à medida que as chamadas "regras papaia" da McLaren ficarem cada vez mais sob pressão?

A determinação da McLaren já foi testada algumas vezes, primeiro com Piastri fazendo uma investida tardia em Norris pela liderança do GP da Itália de 2024, o que levou Norris a perder uma posição para Charles Leclerc, da Ferrari.

Depois, houve o erro de julgamento de Norris ao bater na traseira de Piastri no Canadá no mês passado, com ambos os incidentes lembrando as margens que a McLaren está exigindo de seus pilotos para que essa disputa roda a roda possa continuar.

A equipe liderada por Zak Brown e Andrea Stella tem tido bastante facilidade o cumprimento das regras pelos pilotos até agora.

Mas, para ser justo, isso não é uma coincidência, mas uma situação que a equipe criou de propósito. Norris e Piastri não foram contratados para contratos de longo prazo apenas por causa de sua velocidade, mas também porque provaram sua capacidade de trabalhar juntos e colocar os interesses da equipe em primeiro lugar.

Mas isso é muito mais fácil de fazer nos estágios iniciais de uma temporada de 24 corridas, quando o confronto pelo título parece distante e Verstappen ainda parece ser uma ameaça crível ao título, do que será quando chegarmos ao final da temporada - digamos, Las Vegas em novembro - e todas as fichas estiverem na mesa.

A McLaren se sentirá confiante de que essa é a primeira luta pelo título de muitas outras, mas com os novos regulamentos de 2026, não há garantia de que qualquer um dos pilotos se encontre nessa posição novamente.

Será que Norris e Piastri ainda estarão seguindo a linha estabelecida pela McLaren? Ou será que a perspectiva de um primeiro campeonato mundial significará que o espírito competitivo deles, que Piastri exibiu enfaticamente em Silverstone, vai se sobrepor à razão?

