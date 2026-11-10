A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou nesta terça-feira que seguirá com os planos iniciais de correr no Oriente Médio mantendo as etapas de Catar e Abu Dhabi no calendário, desde que não haja uma escalada esponencial da guerra no Irã. Com isso, Ímola foi descartada como opção alternativa para encerrar a temporada 2026 da Fórmula 1.

O conflito no Oriente Médio, que teve início no fim de fevereiro quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, desestabilizou a região. Os calendários de muitos campeonatos de automobilismo foram afetados - principalmente o da F1, cuja corrida na Arábia Saudita foi cancelada, enquanto a etapa do Bahrein foi adiada e, posteriormente, realizada na Malásia.

A categoria vem acompanhando a situação de perto, tendo Ímola como alternativa para o fim da temporada - no primeiro fim de semana de dezembro - caso Catar e Abu Dhabi não pudessem sediar seus respectivos eventos. Losail realizou sua etapa da MotoGP sem grandes problemas no último fim de semana, embora ambas as equipes da Yamaha não tenha participado do evento devido à situação geopolítica.

10 de novembro era o prazo final para a Fórmula 1 dar a Ímola uma resposta definitiva em relação à preparação do circuito italiano. Isso não acontecerá. Portanto, a temporada de 2026 terminará com a sequência tripla planejada incialmente: Las Vegas, Catar, Abu Dhabi, já que os seguros de viagem e as recomendações governamentais atualmente permitem isso.

No entanto, há uma ressalva: a categoria está ciente de que não pode garantir que a situação não mude até o início de dezembro e insiste que priorizará a segurança caso o conflito se agrave. Os chefes de equipe têm mantido uma postura simples sobre o assunto - eles confiam que a F1 e a FIA tomarão as decisões corretas.



“Confio que eles tomarão a melhor decisão para todos nós”, comentou Fred Vasseur, chefe da equipe Ferrari, no México. “Eu, pessoalmente, quero correr. Não importa onde, mas quero correr. Agora, irei para onde eles nos mandarem ir.”

“Stefano e Mohammed têm sido bem claros sobre a situação: a Fórmula 1 segue as diretrizes internacionais, sejam elas restrições de viagem, companhias aéreas que não estão operando, quaisquer alertas na região ou o tipo de orientação que os governos locais estão emitindo”, acrescentou Toto Wolff, chefe da Mercedes, na coletiva de imprensa de sexta-feira em Interlagos.

“Portanto, não apenas os promotores, mas também o que os governos locais estão determinando. E é nisso que precisamos confiar, na minha opinião, e concordo plenamente com isso. Acho que, se os pilotos se manifestarem — mesmo sem saber nada sobre o contexto geopolítico do que está acontecendo, mas tendo um público que os ouve —, isso gera valor midiático."

"Mas eu teria feito o mesmo que a direção da MotoGP fez. Se você quiser pilotar, vá. Se não quiser, não vá. É simples assim, e cada um pode tomar sua decisão pessoal a respeito, e eu respeito isso. É claro que precisamos ficar atentos ao que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e o Stefano está de olho nisso para acompanhar a situação."

"Se a situação se tornar mais perigosa e recebermos esse feedback, ele será o primeiro, junto com Mohammed, a proteger as pessoas que deveriam viajar. É por isso que estou seguindo as orientações deles. Pelo que tenho ouvido internamente, isso não foi levantado. Não tem sido um assunto em pauta."

"Mas, mesmo assim, se alguém não se sentir à vontade, se não se sentir confortável para viajar, isso é algo que eu sempre respeitaria. E talvez essa seja uma oportunidade de dar uma chance a outra pessoa. Isso não mudaria nada no nosso relacionamento. Sempre respeitei o fato de que algumas pessoas não quisessem ir a certos Grandes Prêmios, e é assim que vejo a situação no momento.”

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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