F1: Desenvolver novo carro foi como "montar um avião durante o voo", explica Stella
Chefe da McLaren fez balanço do MCL40 após shakedown em Barcelona
No tempo entre o shakedown de Barcelona, realizado a portas fechadas no circuito da Catalunha, e o primeiro teste oficial da Fórmula 1, que será realizado em Sakhir entre 11 e 13 de fevereiro, a McLaren fez um balanço do início da temporada e da estreia do MCL40 na pista.
Andrea Stella, chefe da equipe sediada em Woking, resumiu o trabalho realizado em Montmelò, dando algumas indicações sobre a correlação entre a pista e o simulador do MCL40, mas também sobre a satisfação relacionada às promessas que o carro de poderá cumprir ao longo da temporada.
“Em Barcelona, conseguimos coletar uma grande quantidade de dados e começar a entender como a nova geração de monopostos realmente se comporta na pista, não mais apenas nos simuladores. É claro que gostaríamos de ter completado mais voltas, mas mesmo as dificuldades que nos atrasaram nos dois primeiros dias foram importantes para nos ajudar a entender melhor como fazer o carro funcionar”, falou.
“Estávamos bem cientes de que, levando a fase de projeto ao limite, chegaríamos a este shakedown com uma preparação muito apertada, mas graças ao trabalho realizado na pista e em Woking, conseguimos recuperar quase todo o tempo perdido: foi um pouco como montar um avião enquanto ele já está voando, mas conseguimos”, adicionou.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Fórmula 1
Também este ano, a McLaren deverá enfrentar os adversários habituais das últimas temporadas, ou seja, Ferrari, Red Bull e Mercedes. Esta última parece, atualmente, ter uma vantagem sobre as outras. Segundo Stella, porém, as relações de força entre o início e o final da temporada podem mudar substancialmente.
“É claro que há pelo menos três concorrentes – Mercedes, Ferrari e Red Bull – que começaram bem. Em particular, a equipe de Brackley elevou significativamente o nível e teremos que trabalhar duro para fazer o mesmo. O fato de as três equipes que mencionei estarem equipadas com três unidades de potência diferentes é um primeiro indício de que pode não haver diferenças extremamente marcantes em termos de desempenho absoluto, pelo menos no que diz respeito a alguns fornecedores de motores", disse.
De qualquer forma, o que veremos na primeira parte da temporada em termos de equilíbrio de forças quase certamente não será o mesmo que veremos na segunda parte, justamente porque os efeitos do desenvolvimento do carro em uma fase inicial, como a que estamos vivendo agora, podem ser muito significativos.
