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Tetracampeão rodou, mais uma vez, na fase final da classificação para o GP da Hungria

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:

Mais uma vez, Max Verstappen teve uma classificação complicada na Fórmula 1. No Hungaroring, o holandês acabou rodando na fase final de sua volta, perdendo todo o tempo e classificando apenas na sexta posição para a corrida na Hungria - subindo para quarto com as punições a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

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Antes do fim de semana, o chefe da equipe, Laurent Mekies, esperava que o circuito de alta velocidade próximo a Budapeste se adequasse um pouco melhor ao RB22, mas a realidade se mostrou muito mais difícil do que o esperado.

Questionado se o fato de a Red Bull parecer enfrentar um problema diferente a cada fim de semana o deixa desesperado, o holandês deu talvez sua resposta mais reveladora do dia e, por sua própria admissão, ele já superou o desespero.

"Não, não, desesperado? Essa palavra nem existe mais para mim", disse ele. "Já superei essa fase. Simplesmente deixamos para lá e tentamos de novo amanhã".

"O fim de semana foi difícil em geral, mas quando, em vez dos pneus se desgastarem, é o carro que se desgasta, aí você tem um grande problema. É isso que está acontecendo".

Verstappen deixou isso bem claro pelo rádio da equipe logo em seguida. Após a derrapagem: "O carro está completamente comprometido aerodinamicamente, está ficando cada vez pior. Que piada. Sinceramente, que piada, que fim de semana de merda".

"O carro ficou impossível de pilotar"

Em entrevista à mídia holandesa no paddock, Verstappen explicou que a equipe conseguia identificar esses problemas aerodinâmicos nos dados – embora ele ainda não pudesse especificar quais eram – mas o carro se tornou "impossível de pilotar'.

"O carro continuou apresentando cada vez mais saídas de traseira e todos os problemas só pioraram. Cheguei à última curva e o carro simplesmente rodou de novo. Em determinado momento, o carro simplesmente ficou impossível de pilotar", disse ele.

After two crashes caused by the rotating rear wing, things went wrong in Hungary due to an aerodynamic problem

Depois de dois acidentes causados pela asa traseira giratória, as coisas deram errado na Hungria devido a um problema aerodinâmico

Embora os dois acidentes anteriores de Verstappen tenham sido causados pela asa traseira giratória, ele diz que o aspecto mais frustrante é que o problema é diferente a cada vez:  "Sempre há algo diferente acontecendo. É difícil para mim entender isso, porque eu mesmo não sei exatamente qual era o problema".

"Mas está claro que algo estava errado de novo, porque já me disseram durante a classificação que havia algo de errado nos dados e que podiam perceber que a aerodinâmica estava se deteriorando".

"Obviamente, isso não é o que você quer durante a classificação, e, a essa altura, você nem consegue mais ajustar a asa dianteira. Aí, o carro inteiro perde o equilíbrio certo".

Para Verstappen, colocar o carro em uma boa janela de desempenho ao longo do fim de semana de corrida em Budapeste se tornou particularmente difícil.

"Bem, isso é basicamente impossível", respondeu o tetracampeão mundial quando questionado pelo site Motorsport.com.

"Este fim de semana foi muito difícil e a qualificação foi simplesmente sem esperança. Não havia absolutamente nada que se pudesse fazer a respeito".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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