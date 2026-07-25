Mais uma vez, Max Verstappen teve uma classificação complicada na Fórmula 1. No Hungaroring, o holandês acabou rodando na fase final de sua volta, perdendo todo o tempo e classificando apenas na sexta posição para a corrida na Hungria - subindo para quarto com as punições a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

Antes do fim de semana, o chefe da equipe, Laurent Mekies, esperava que o circuito de alta velocidade próximo a Budapeste se adequasse um pouco melhor ao RB22, mas a realidade se mostrou muito mais difícil do que o esperado.

Questionado se o fato de a Red Bull parecer enfrentar um problema diferente a cada fim de semana o deixa desesperado, o holandês deu talvez sua resposta mais reveladora do dia e, por sua própria admissão, ele já superou o desespero.

"Não, não, desesperado? Essa palavra nem existe mais para mim", disse ele. "Já superei essa fase. Simplesmente deixamos para lá e tentamos de novo amanhã".

"O fim de semana foi difícil em geral, mas quando, em vez dos pneus se desgastarem, é o carro que se desgasta, aí você tem um grande problema. É isso que está acontecendo".

Verstappen deixou isso bem claro pelo rádio da equipe logo em seguida. Após a derrapagem: "O carro está completamente comprometido aerodinamicamente, está ficando cada vez pior. Que piada. Sinceramente, que piada, que fim de semana de merda".

"O carro ficou impossível de pilotar"

Em entrevista à mídia holandesa no paddock, Verstappen explicou que a equipe conseguia identificar esses problemas aerodinâmicos nos dados – embora ele ainda não pudesse especificar quais eram – mas o carro se tornou "impossível de pilotar'.

"O carro continuou apresentando cada vez mais saídas de traseira e todos os problemas só pioraram. Cheguei à última curva e o carro simplesmente rodou de novo. Em determinado momento, o carro simplesmente ficou impossível de pilotar", disse ele.

Depois de dois acidentes causados pela asa traseira giratória, as coisas deram errado na Hungria devido a um problema aerodinâmico

Embora os dois acidentes anteriores de Verstappen tenham sido causados pela asa traseira giratória, ele diz que o aspecto mais frustrante é que o problema é diferente a cada vez: "Sempre há algo diferente acontecendo. É difícil para mim entender isso, porque eu mesmo não sei exatamente qual era o problema".

"Mas está claro que algo estava errado de novo, porque já me disseram durante a classificação que havia algo de errado nos dados e que podiam perceber que a aerodinâmica estava se deteriorando".

"Obviamente, isso não é o que você quer durante a classificação, e, a essa altura, você nem consegue mais ajustar a asa dianteira. Aí, o carro inteiro perde o equilíbrio certo".

Para Verstappen, colocar o carro em uma boa janela de desempenho ao longo do fim de semana de corrida em Budapeste se tornou particularmente difícil.

"Bem, isso é basicamente impossível", respondeu o tetracampeão mundial quando questionado pelo site Motorsport.com.

"Este fim de semana foi muito difícil e a qualificação foi simplesmente sem esperança. Não havia absolutamente nada que se pudesse fazer a respeito".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!