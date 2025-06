Charles Leclerc ficou apenas com a sétima colocação no grid do GP da Espanha de Fórmula 1, atrás de seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton. No treino classificatório deste sábado (31), o monegasco surpreendeu a torcida presente no autódromo de Barcelona por não tentar uma última volta rápida no Q3 e encheu a sessão de mistério, revelando depois que foi uma escolha dele para economizar pneus.

Segundo o piloto, a Scuderia não tinha compostos macios o suficiente para "gastar" no quali, contando com quatro, enquanto as outras equipes tinham, ao menos, cinco. Por isso, vendo que não tinha condições de disputar a pole position, preferiu preservar equipamento e tentar compensar na corrida. Se der errado, a culpa é dele, como dito por ele próprio.

"Me sacrifiquei hoje e espero que dê certo amanhã. Se tivermos uma prova ruim, terei que assumir a responsabilidade", disse Leclerc nas entrevistas após a classificação para o GP da Espanha, expondo ainda que a Ferrari tentou o convencer de uma nova volta rápida. "A equipe pressionou para ir até o final", relembrou.

"Eu ainda queria ter um plano B. E fiz todas essas escolhas para ter pneus melhores para a corrida de amanhã", continuou o monegasco, explicando o déficit de equipamento que a Ferrari tinha no quali. "Acho que fomos um dos únicos carros a ter apenas quatro novos jogos de pneus macios. Todos os outros ao nosso redor tinham cinco. Eu queria usar apenas três, o que dificultou muito a nossa vida", comentou Leclerc.

Leclerc tinha tempo para mais uma volta rápida no Q3 da classificação, mas preferiu guardar pneus para a Ferrari. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Mesmo com o "sacrifício", largar na sétima colocação, atrás de todos os rivais mais próximos no campeonato, não estava nos planos do piloto. "Um pouco abaixo das nossas expectativas. Mesmo com as escolhas que fiz para a classificação, esperava que fosse um pouco melhor. Agora, está feito e espero que amanhã valha a pena", assertiu.

"Eu estava um pouco mais otimista depois do TL1 e do TL2. Achei que o carro estava se comportando muito bem, mas voltou ao normal na classificação. Foi sobre isso que eu estava pensando ontem à noite, que só veríamos quando todos dessem o máximo no quali e a McLaren ainda estivesse um passo à frente", concluiu Leclerc.

Confira o grid de largada para o GP da Espanha de F1 e a posição de Bortoleto:

