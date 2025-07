F1: Destaque da F2 entra no páreo para vaga da Cadillac em 2026

Piloto americano de Fórmula 2, Jak Crawford tem sondado o maior número possível de equipes de Fórmula 1 para tentar encontrar uma oportunidade no grid em 2026 - potencialmente incluindo uma vaga na Cadillac.

Antes um júnior de longa data da Red Bull, Crawford mudou para a academia da Aston Martin em 2024, o que lhe proporcionou tempo de simulador e vários testes em máquinas de F1 ao lado do brasileiro Felipe Drugovich.

Crawford estava de olho em uma estreia na F1 com a Aston Martin para 2026, mas com Fernando Alonso e Lance Stroll sob contrato e a situação muito improvável de mudar, o piloto de Fórmula 2 da DAMS está olhando abertamente para outras opções. O americano admitiu ao Motorsport.com que seu futuro na Aston Martin estava "no ar" no momento.

"Depende muito do que eu fizer na Fórmula 2 este ano", explicou ele. "Se eu conseguir vencer o campeonato, isso seria ótimo para minha carreira. Isso poderia levar a muitas oportunidades, seja com um lugar no grid ou potencialmente como piloto reserva no próximo ano na Fórmula 1. Estamos tentando encontrar qualquer espaço no grid, seja com a Cadillac, a Aston Martin ou outras equipes".

Jak Crawford, Programa de Desenvolvimento de Pilotos, Equipe de F1 da Aston Martin Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A nova equipe da Cadillac, por meio de seu chefe de equipe Graeme Lowdon, tem sido aberta sobre seu desejo de ter um piloto americano em um de seus carros, embora isso não seja um pré-requisito. Atualmente em terceiro lugar no campeonato de Fórmula 2 com a DAMS, Crawford é o candidato mais óbvio das categorias de formação.

"Houve conversas, eu estive conversando, mas está tudo muito lento no momento", disse Crawford, que nasceu na Carolina do Norte e depois se mudou para o Texas. "Do meu lado, eu só preciso fazer um bom trabalho na Fórmula 2".

Com a concorrência de pilotos como os vencedores de GPs Sergio Pérez e Valtteri Bottas e de promessas como Felipe Drugovich e Mick Schumacher, Crawford admitiu que convencer a Cadillac a lhe dar uma chance é uma tarefa difícil.

"Não há nada que eu possa fazer para competir. Na verdade, a única coisa que posso fazer é ir bem na F2. Fora isso, não posso fazer mais nada".

Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac F1 Foto de: Cadillac Communications

Então, como Crawford tem se saído na F2? Esta é a terceira temporada, depois de ter ficado em 13º em 2023 e em quinto em 2024. O último ano lhe concedeu 20 pontos de superlicença, o que significa que tudo o que ele precisa para se qualificar para uma corrida de F1 em 2026 é outro resultado entre os cinco primeiros, embora ele tenha sido mais ambicioso do que isso.

Crawford decidiu que estender sua parceria com a equipe DAMS lhe daria a melhor chance de sucesso. "Já tínhamos um ótimo carro no ano passado, mas estávamos perdendo alguns pequenos detalhes em cada corrida. Por isso, decidi ficar com a DAMS porque senti que sabíamos quais eram os pequenos detalhes a serem mudados", explicou.

"No ano passado, eu já sentia que estava pilotando em um nível muito bom, mas não era muito consistente. Simplesmente não conseguíamos acertar em uma base consistente".

"Os pneus são muito difíceis de aquecer. Pudemos analisar todos os dados e melhorá-los para a próxima corrida, mas obviamente não pudemos fazer a mesma corrida novamente. Então, agora sinto que estamos quase refazendo todas as corridas deste ano, e podemos consertar o que deu errado".

Jak Crawford, DAMS Lucas Oil Foto de: Formula Motorsport Ltd

Até agora, isso tem sido bem-sucedido, apesar das dificuldades ocasionais na classificação. Nas primeiras oito rodadas de 14, Crawford marcou quase o mesmo número de pontos que marcou em toda a sua campanha de 2024, embora Spa-Francorchamps tenha posto fim a uma sequência de 10 chegadas em corridas entre os seis primeiros (mais uma disputa que ele não começou), que incluiu três vitórias.

Na Bélgica, o piloto de 20 anos se classificou em 14º lugar e se envolveu em um incidente na primeira volta da corrida sprint quando Richard Verschoor, aparentemente sem saber que havia não um, mas dois carros à sua esquerda, empurrou Crawford e Luke Browning para a brita. "Eu estava com a direção torta, tudo estava torto no lado direito e também estava perdendo 50 pontos de downforce", lamentou o piloto da DAMS.

Em seguida, Crawford ficou desesperadamente sem ritmo na corrida de domingo com pista molhada, recebendo a bandeira quadriculada em 17º depois de acumular um déficit de 37 segundos em 19 voltas - com cerca de cinco segundos perdidos em uma passagem pela brita e grama em Les Fagnes.

"Tentamos copiar o que fizemos em Silverstone, que funcionou muito bem para nós", explicou. "Não funcionou nessa corrida, então tivemos muitas dificuldades".

Não deixe que o fim de semana medíocre atrapalhe seu julgamento sobre o desempenho geral de Crawford. Acima, ele se referiu à corrida de Silverstone, em que saiu da terceira posição na largada e venceu quase na linha de chegada, resistindo aos ataques de Alex Dunne - o júnior da McLaren que Crawford destaca como o piloto que mais o impressionou.

Dunne foi dominante novamente em Spa-Francorchamps, em condições de chuva, antes de perder a vitória devido a uma penalidade por violação do procedimento de largada.

Independentemente disso, Crawford não está muito preocupado com o impacto de seu contratempo em Spa. "É apenas um fim de semana. Você tenta não ter alguns fins de semana ruins, mas ainda estamos bem próximos no campeonato, então acho que não é o fim do mundo".

"Ainda há mais cinco finais de semana depois desse, então ainda há muita coisa em jogo. Tudo pode acontecer, especialmente nesta categoria. É claro que é ruim não ter conquistado alguns bons pontos neste fim de semana, mas não se preocupe. Não tenho dúvidas de que posso ser mais forte", concluiu.

