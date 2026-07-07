Max Verstappen é uma das peças-chave quando falamos sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1. O holandês tem contrato firmado com a Red Bull até o fim de 2028, mas, como esperado, o acordo prevê diversas cláusulas de desempenho que permitiriam ao tetracampeão deixar Milton Keynes antes.

Há muitos rumores circulando pelo paddock envolvendo o nome de Verstappen. O holandês já foi relacionado a uma possível ida para a Mercedes e McLaren, inclusive com sua equipe de gestão de carreira entrando em contato com as duas equipes para 'sondagem', e até a Ferrari.

A McLaren seria uma possibilidade real - visto que há informações circulando desde o dia 25 de junho pelo Daily Mail de que Oscar Piastri estaria interessado em deixar a equipe de Woking e, possivelmente, o tetracampeão seria a opção mais óbvia para se tornar companheiro de Lando Norris.

Porém, segundo informações apuradas pela BBC Sports, Verstappen só poderia oficializar sua saída a partir de outubro e não durante as férias de agosto. Vale lembrar que o contrato do holandês com a Red Bull prevê que o piloto pode deixar a equipe caso não esteja no top 2 até o meio da temporada, ou seja, até o GP da Hungria.

Isso significa que o holandês ainda teria mais alguns meses para avaliar todas as possibilidades e qual pode ser o seu futuro para 2027.

Do lado da McLaren, no momento, Piastri e Norris estão sob contrato com o time britânico e Zak Brown já afastou qualquer possibilidade de negociação com o tetracampeão, deixando claro que eles estão comprometidos com a atual dupla. No entanto, sabemos que contratos na F1 valem pouco - haja vista as trocas inesperadas que aconteceram nos últimos anos.

A chegada do próprio Piastri foi polêmica. Quando o australiano assumiu o assento ao lado de Norris, Daniel Ricciardo também tinha contrato assinado com a McLaren e, mesmo assim, os pilotos foram trocados depois das negociações.

Por outro lado, segundo informações apuradas pelo PlanetF1, a situação trata-se da seguinte: Verstappen quer deixar a Red Bull, mas a equipe que gerencia a carreira de Oscar Piastri não estaria preocupada com o australiano sendo afetado por essa decisão.

Porém, Thomas Maher, jornalista britânico do PlanetF1, dá conta de que "diversas fontes do paddock" sugerem que Verstappen e a McLaren estão na fase final de uma negociação de transferência.

O questionamento que fica é: o tetracampeão se tornaria companheiro de quem caso assine com a McLaren?

As outras possibilidades para Verstappen

O Motorsport.com Itália apurou que a Mercedes já fechou as portas para o holandês. A equipe de Brackley estava interessada nos serviços do tetracampeão, mas escolheu seguir com a sua atual dupla - George Russell e Andrea Kimi Antonelli - para a temporada de 2027.

Inclusive, Verstappen teria oferecido reduzir seu salário anual para 50 milhões de euros (R$ 295 milhões, na cotação atual), deixando de faturar cerca de 11 milhões de euros por ano. No entanto, a proposta teria sido negada por Toto Wolff e a alta cúpula da equipe alemã.

O leve flerte com a Ferrari também não deve render muitos frutos ao tetracampeão, isso porque o time de Maranello está comprometido com Charles Leclerc - inclusive anunciando a renovação plurianual durante o GP de Mônaco - e Lewis Hamilton deve ativar a cláusula em seu contrato para a próxima temporada dentro de algumas semanas.

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