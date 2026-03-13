F1 deve cancelar GPs do Bahrein e Arábia Saudita, diz emissora inglesa
Calendário de 2026 deve diminuir de 24 corridas para 22 por causa do conflito entre EUA, Israel e Irã que afetou o Oriente Médio
A instabilidade causada pelo conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, que segue afetando o Oriente Médio e, em especial, a região do Golfo Pérsico, deve causar o cancelamento dos GPs do Bahrein (10 a 12 de abril) e da Arábia Saudita (17 a 19 de abril) de Fórmula 1.
O embate bélico iniciou com um ataque de mísseis conjunto entre as forças de Israel e EUA ao Irã, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei e a outras figuras do regime iraniano. Em resposta, o Irã atacou bases americanas e outros 'locais internacionais' na região, como hotéis, incluindo em países do Golfo Pérsico, como o próprio Catar, Bahrein e Arábia Saudita.
Uma dessas contra-ofensivas do Irã atingiu uma base militar dos Estados Unidos que ficava a menos de 30km do circuito do Sakhir, próximo a uma data que estava reservada pela Pirelli para testar os pneus de chuva da F1 com carros da McLaren e Mercedes. Com risco de segurança, o teste de pista molhada foi cancelado.
Recentes declarações de líderes dos dois lados da guerra, além da continuidade dos ataques na região, escalonam cada vez mais o conflito, o que preocupa organizadores das corridas que aconteceriam no Bahrein, Catar e Arábia Saudita em datas próximas.
Enquanto a MotoGP ainda segue sem confirmar a realização ou não do GP do Catar, que acontece no mesmo final de semana do GP do Bahrein de F1, o WEC já anunciou o remanejamento dos 1812 Km do Catar para os dias 22 a 24 de outubro, tornando-se a nova penúltima etapa da temporada 2026 da categoria de endurance.
Agora, a emissora britânica Sky Sports F1 afirmou que as corridas de Jeddah e Sakhir na temporada 2026, que aconteceriam após o GP do Japão, devem ser canceladas de forma definitiva, sem nenhuma etapa substituta, devido ao calendário já lotado do Campeonato Mundial. Os circuitos de Portimão e Ímola foram cogitados como alternativas, mas não haveria tempo disponível para a realização das duas provas reservas.
Com isso, a temporada 2026 da F1 deve diminuir o número de etapas de 24 GPs para 22, com um espaço de pouco mais de um mês entre a realização da prova em Suzuka e o final de semana em Miami.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 deve cancelar GPs do Bahrein e Arábia Saudita, diz emissora inglesa
FIA autoriza participação de Pérez na corrida sprint da China
WEC remarca etapa do Catar após adiamento devido ao conflito no Oriente Médio
Villeneuve opina sobre novas regras da F1: "Depende se você perguntar ao piloto ou ao fã"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários