F1 deve cancelar GPs do Bahrein e Arábia Saudita, diz emissora inglesa

A instabilidade causada pelo conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, que segue afetando o Oriente Médio e, em especial, a região do Golfo Pérsico, deve causar o cancelamento dos GPs do Bahrein (10 a 12 de abril) e da Arábia Saudita (17 a 19 de abril) de Fórmula 1.

O embate bélico iniciou com um ataque de mísseis conjunto entre as forças de Israel e EUA ao Irã, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei e a outras figuras do regime iraniano. Em resposta, o Irã atacou bases americanas e outros 'locais internacionais' na região, como hotéis, incluindo em países do Golfo Pérsico, como o próprio Catar, Bahrein e Arábia Saudita.

Uma dessas contra-ofensivas do Irã atingiu uma base militar dos Estados Unidos que ficava a menos de 30km do circuito do Sakhir, próximo a uma data que estava reservada pela Pirelli para testar os pneus de chuva da F1 com carros da McLaren e Mercedes. Com risco de segurança, o teste de pista molhada foi cancelado.

Recentes declarações de líderes dos dois lados da guerra, além da continuidade dos ataques na região, escalonam cada vez mais o conflito, o que preocupa organizadores das corridas que aconteceriam no Bahrein, Catar e Arábia Saudita em datas próximas.

Enquanto a MotoGP ainda segue sem confirmar a realização ou não do GP do Catar, que acontece no mesmo final de semana do GP do Bahrein de F1, o WEC já anunciou o remanejamento dos 1812 Km do Catar para os dias 22 a 24 de outubro, tornando-se a nova penúltima etapa da temporada 2026 da categoria de endurance.

Agora, a emissora britânica Sky Sports F1 afirmou que as corridas de Jeddah e Sakhir na temporada 2026, que aconteceriam após o GP do Japão, devem ser canceladas de forma definitiva, sem nenhuma etapa substituta, devido ao calendário já lotado do Campeonato Mundial. Os circuitos de Portimão e Ímola foram cogitados como alternativas, mas não haveria tempo disponível para a realização das duas provas reservas.

Com isso, a temporada 2026 da F1 deve diminuir o número de etapas de 24 GPs para 22, com um espaço de pouco mais de um mês entre a realização da prova em Suzuka e o final de semana em Miami.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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