O Motorsport.com apurou que a Fórmula 1 está planejando uma mudança para limitar o fornecimento de unidades de potência a apenas duas equipes por fabricante em 2030, o que levanta dúvidas sobre a situação das três atuais clientes da Mercedes.

Durante o fim de semana em Las Vegas, a FIA anunciou que houve apoio unânime para antecipar para 2030 a próxima geração de regulamentos relativos às unidades de potência. Isso inclui a mudança para motores V8 de 2,1 litros, com turbocompressor, potência elétrica máxima de 200 kW e o uso de combustíveis sustentáveis.

Essa mudança atende à demanda por motores mais baratos e menos complexos, algo que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali, vinham buscando em conjunto. Por outro lado, a adição de um turbo era um requisito fundamental para fabricantes como a Audi e também garante que o ruído do motor permaneça em um nível adequado para algumas das pistas de rua da F1.

O que também fazia parte de um documento abrangente elaborado pela FIA sobre a estrutura para 2030, mas não foi incluído no anúncio público, é um acordo entre as seis fabricantes de unidades de potência para 2030 de fornecerem os motores para apenas duas equipes cada. Isso inclui também os times de fábrica, deixando apenas um único fornecimento de motor disponível para escuderias clientes.

O Motorsport.com apurou que um dos objetivos da medida é reduzir a influência política das fabricantes que abastecem grande parte do grid, neste caso a Mercedes e a Ferrari, enquanto as fabricantes em questão também estavam dispostos a reduzir sua participação, já que o fornecimento de motores de F1 é uma operação deficitária, com o valor máximo de fornecimento limitado a apenas 18 milhões de dólares por temporada.

Atualmente, a Ferrari abastece a equipe de fábrica, a Haas e a Cadillac, mas esta última passará a utilizar motores próprios a partir de 2030, o que significa que a questão do fornecimento da Scuderia está se resolvendo por si só.

A Red Bull Powertrains também cuidará de duas equipes, a Red Bull Racing e a Racing Bulls, enquanto, no momento, a Audi, a Honda — parceira da Aston Martin — e a General Motors — acionista da Cadillac — terão, todas, suas próprias equipes oficiais como seu único cliente confirmado.

Foto: Manuel Eletto

A questão da Mercedes

Isso deixa em aberto a questão do que acontecerá com a Mercedes e com os clientes da Mercedes High Performance Powertrains. Além da equipe de fábrica em Brackley, a unidade de Brixworth atualmente fornece motores para a McLaren, a Williams e também para a Alpine, cuja controladora, a Renault, recentemente abandonou e vendeu sua operação de motores próprios.

De acordo com o quadro regulatório para 2030, duas dessas três equipes estariam em busca de um novo fornecedor de motores caso o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprove a proposta em Xangai no próximo mês.

Essa mudança radical dará início a meses de intrigas políticas no paddock da F1, à medida que as equipes se esforçam para garantir o que tem sido o fornecedor de unidades de potência mais confiável e de alto desempenho da F1 desde que a categoria adotou os motores híbridos em 2014, ou para fechar acordos com opções atualmente menos atraentes.

O Motorsport.com apurou que tanto a McLaren quanto a Williams acreditam ter chances de permanecer com a Mercedes.

E embora a McLaren tenha, pelo menos, explorado a ideia de se tornar sua própria fabricante de unidades de potência — já que a mudança para uma fórmula mais econômica tornaria isso mais viável do que é agora —, o CEO Zak Brown indicou que essa oportunidade já passou para 2030, pois seu objetivo é continuar como cliente da Mercedes.

“É algo que já analisamos no passado, mas estamos muito satisfeitos com a HPP”, disse Brown em Las Vegas na quinta-feira. “Acho que provamos que podemos ganhar campeonatos com eles, então não temos nenhuma intenção de ter nada na traseira do nosso carro além de um [motor] Mercedes".

Zak Brown sobre a ideia da McLaren fabricar seus próprios motores: “É algo que já analisamos no passado, mas estamos muito satisfeitos com a HPP. Acho que já provamos que podemos ganhar campeonatos com eles, então não temos nenhuma intenção de ter nada na traseira do nosso carro além de um Mercedes.” Foto: Alex Pantling / Getty Images

As intenções da Mercedes sobre como seria sua equipe cliente ideal ainda não estão claras no momento. Depois de ter sido derrotado pela McLaren em 2024 e 2025, o CEO Toto Wolff afirmou que uma vitória de uma equipe cliente ainda é um motivo de orgulho para a HPP e para a marca Mercedes como um todo, enquanto uma equipe cliente forte também fornece uma valiosa referência de chassi para o time de fábrica.

E embora Brown tenha elogiado a HPP como uma “parceira incrível”, não é segredo que a relação entre a HPP e a McLaren tenha, no mínimo, ficado um pouco tensa no início deste ano, em meio a uma lacuna de conhecimento entre a equipe de fábrica e sua escuderia cliente sobre como explorar e implantar as novas e complexas unidades de potência.

Se a Mercedes continuará a fornecer motores para seu rival mais formidável ou se um acordo com uma equipe de meio de grid será a opção preferida provavelmente se tornará objeto de muita especulação nos próximos meses.

Por que o projeto de motores da FIA está morto

O que é certo é que o plano da FIA para um motor independente agora está completamente descartado. Com as unidades de potência da F1 se tornando menos complexas e mais baratas em 2030, o presidente da FIA, Ben Sulayem, havia levantado a ideia de disponibilizar o fornecimento de motores padronizados e genéricos para aliviar ainda mais as preocupações com a independência das equipes.

No entanto, esse plano nunca pareceu economicamente viável para nenhuma fabricante de motores em potencial e, com todas as seis fabricantes de unidades de potência envolvidas agora concordando unanimemente com a infraestrutura-chave para 2030, um limite de dois fornecedores significaria que haveria pelo menos 12 unidades de potência disponíveis para 11 equipes.

A FIA incluiu uma 'rede de segurança' para o caso de uma das seis fabricantes decidir se retirar do Mundial, acrescentando uma cláusula segundo a qual a propriedade intelectual da unidade de potência de F1 de uma fabricante que se retirar seria transferida para a FIA, que poderia então atribuí-la a uma nova fabricante que entrasse no campeonato.

Assim como acontece hoje, haverá também uma “obrigação de fornecimento”, o que significa que a FIA poderia obrigar uma das fabricantes a fornecer um motor a uma terceira equipe adicional, caso essa escuderia não consiga fechar um acordo para obter um, o que pode muito bem acabar se tornando uma cláusula fundamental.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o CEO da F1, Stefano Domenicali, há muito tempo estão de acordo quanto ao rumo futuro das unidades de potência da F1. Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Também foi acordada a base para o teto de custos das unidades de potência para o período de 2030 a 2034. O teto permanecerá no valor atual de 190 milhões de dólares para 2030, antes de cair 7,5 milhões de dólares por ano, chegando a 160 milhões de dólares para a temporada 2034.

Essa escala progressiva ajuda as fabricantes a arcar com os custos iniciais de desenvolvimento das novas unidades de potência. Espera-se que o congelamento do desenvolvimento dos motores atuais a partir de 2028, bem como a proibição de testes em dinamômetro de motores V8 até a metade do ano proposto, ajudem as atuais fabricantes da F1 a gerenciar seus recursos entre os dois projetos.

As fabricantes já estabelecidas também terão mais margem no teto de gastos do que a recém-chegada General Motors, que agora pode abandonar seus planos para o V6 e se concentrar apenas no programa do V8 em Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte. A GM deve aceitar um teto de gastos de 170 milhões de dólares para os primeiros dois anos.

Por que um acordo antecipado é tão crucial para a F1

Ainda há vários temas importantes a serem aprofundados pelas fabricantes, como a natureza exata do sistema elétrico push-to-pass, já que ele precisaria funcionar em conjunto com o projeto do chassi para promover corridas acirradas.

Mas, ao definir a estrutura geral e a arquitetura-chave do motor — que serão aprovadas pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA —, tanto as fabricantes quanto a FIA podem agora começar a trabalhar no próximo ciclo de regras dentro de um prazo razoável.

Isso deve ajudar o órgão regulador a elaborar regulamentos de chassi que sejam ajustados para funcionar bem com as novas unidades de potência e proporcionar um conjunto de regras mais puro e empolgante, sem ter que se adaptar a reviravoltas de última hora por parte das fabricantes, o que levou, desde o início, à fórmula comprometida e criticada de 2026.

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