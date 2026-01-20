F1 - 'Devemos mudar?', Piastri levanta questionamento sobre regras da McLaren
Piloto australiano falou sobre escolhas do time de Woking durante 2025 e projetou próxima temporada
Oscar Piastri mais uma vez minimizou as chamadas 'regras papaia' da McLaren, insistindo que a ideia por trás delas era válida, apesar de terem sido alvo de intenso escrutínio ao longo da temporada de Fórmula 1 de 2025.
O australiano teve uma temporada de sucesso com o time de Woking, emergindo como um candidato ao título de pilotos ao lado do companheiro de equipe, Lando Norris, e do rival da Red Bull, Max Verstappen. Com a equipe se estabelecendo totalmente como líder, ela manteve seus pilotos abertos para competir.
Essa abordagem em relação à competição entre os companheiros de equipe se tornou um tema de discussão recorrente ao longo da temporada, com especialistas questionando se a McLaren deveria escolher um piloto principal para apoiar.
Em entrevista ao TODAY, Piastri foi questionado sobre qual era o sentimento do seu lado da garagem durante o ano.
“Isso é muito comentado. Acho que, nos bastidores, é uma discussão muito menor e menos importante do que parece”, respondeu o australiano. “Temos nossas maneiras de correr e isso está em constante evolução".
Oscar Piastri, McLaren
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Faremos uma revisão, e nós já revimos algumas coisas. 'Queremos fazer as coisas exatamente da mesma forma? Queremos mudar um pouco as coisas?' Então vamos entender isso completamente antes de voltarmos a correr", explicou. "Mas acho que, para mim, as intenções sempre foram boas e faremos alguns ajustes se acharmos que é necessário para tentar facilitar um pouco a nossa vida".
Piastri venceu sete GPs no ano passado e, embora não tenha conseguido disputar o título, está satisfeito com seu crescimento como piloto e ansioso para lutar em 2026: “Há muitas maneiras diferentes de encarar a temporada de 2025. Acho que aprendi muito sobre mim mesmo, tanto dentro quanto fora das pistas".
“Sinto que realmente evoluí bastante como pessoa, me sinto mais maduro. Sinto-me mais responsável e sei um pouco melhor o que quero. Também sinto um certo orgulho. Embora o resultado final não tenha sido exatamente o que eu queria, acho que ter o sucesso que tive foi algo com que eu sonhava no início do ano", concluiu.
