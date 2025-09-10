F1 deveria voltar com os carros de 2010, defende Verstappen

Com a Fórmula 1 às vésperas da entrada em uma nova era de regulamentos, o tetracampeão Max Verstappen argumentou que a principal categoria do automobilismo mundial deveria, na verdade, retornar ao modelo de carros usados no fim dos anos 2000 e início da década de 2010.

No próximo ano, a F1 introduzirá uma das maiores mudanças de regulamento de sua história, com a chegada de um novo carro, menos dependente de dispositivos aerodinâmicos (exceto a aerodinâmica ativa) e novos motores, com uma divisão de 50/50 entre combustão interna e potência elétrica.

A mudança vem na contramão da tendência dos últimos anos, que tornaram os carros da F1 cada vez maiores, o que dificultou as ultrapassagens e a perseguição dos pilotos entre si. Já Verstappen espera que a F1 se inspire no que tinha há aproximadamente 15 anos, quando os motores eram V8 naturalmente aspirados e os carros eram cerca de 180 kg mais leves.

"O mais importante são carros mais leves, carros menores", disse o tetracampeão. "Mas você só pode fazer isso se mudar os regulamentos do motor. No momento, eles são supereficientes, mas também são muito grandes. Isso torna o carro mais longo, você precisa de mais resfriamento, então o carro fica bem grande".

"Acho que se pudermos ter um tipo de carro semelhante ao da era de 2010, ou até mesmo antes, seria bom, porque acho que isso ajudará nas corridas. Mas, no final das contas, não sou eu quem está decidindo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson - Getty Images

A equipe Red Bull de Verstappen tem o desafio adicional de estrear sua unidade de potência própria na próxima temporada, depois de uma bem-sucedida parceria com a Honda desde 2019 e da Renault, Ferrari e Cosworth antes disso.

Isso aumentou a dúvida sobre o potencial da Red Bull em 2026, uma vez que os regulamentos podem favorecer a Mercedes, que, sem dúvida, tem o motor mais potente. Mas Verstappen se recusou a colocar expectativas na Red Bull, já que ainda há muitas incógnitas em torno da ordem de classificação para a próxima temporada.

"É um grande ponto de interrogação, com certeza, mas, honestamente, acho que não há muitas pessoas que possam dizer agora: 'sim, vamos ser muito, muito bons'", acrescentou. "Você não tem nenhuma garantia. Sei que é um grande desafio o que estamos fazendo, trazendo nosso próprio motor, mas também é um desafio bastante empolgante".

"Isso também nos dá a melhor oportunidade de sermos competitivos, em vez de dependermos de outro fabricante de carros que esteja disposto a nos fornecer um motor. Os regulamentos são tão complexos que, é claro, o motor será muito importante, mas você também precisa ter certeza de que está construindo um bom carro".

"Acho que as primeiras corridas serão muito desafiadoras para que todos integrem tudo muito bem, desde a unidade de potência até o carro e o comportamento em geral, então espero que isso possa proporcionar algumas corridas interessantes".

