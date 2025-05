O GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, em Ímola, estava na 49ª das 63 voltas e o pelotão estava atrás do safety car. Lando Norris, que estava terceiro lugar, tinha a melhor visão dos pneus do carro à sua frente, Oscar Piastri - e apertou o botão de rádio: "Vejo que os pneus do Oscar estão praticamente acabados".

"Se quisermos ter uma chance de lutar pela liderança, acho que sabemos o que fazer", sugeriu ele ao seu engenheiro de corrida Will Joseph e esclareceu: "Não estou pedindo para ele deixar ser ultrapassado. Só estou dizendo: não vamos dificultar as coisas um para o outro, só isso. Se brigarmos, podemos ser passados para trás".

A liderança da McLaren decidiu rejeitar essa sugestão, embora os pneus de Norris tivessem 16 voltas a menos que os de Piastri. Deveria ter ficado "100% claro" para todos "que era apenas uma questão de voltas até que Norris ultrapassasse Piastri devido à diferença de pneus", como criticou o especialista da Sky, Jacques Villeneuve.

Villeneuve: A McLaren deve olhar para Verstappen

Mas a McLaren não demonstrou nenhuma reação. O assunto não foi abordado novamente no rádio dos boxes entre Norris e Joseph até o final da corrida, e Piastri nem sequer foi informado sobre tais pensamentos.

De acordo com o campeão da F1 em 1997, teria sido lógico emitir uma ordem de equipe em favor de Norris, dependendo da situação: "Por que perder três voltas em vez de dar a ele uma chance contra Verstappen? Porque Verstappen está lutando pelo campeonato. Não se deve dar vitórias a ele".

Norris não se incomodou e resolveu o problema em um duelo roda a roda quando passou Piastri na chicane Tamburello. Mas quando isso foi feito, ele havia perdido 4,1 segundos em relação ao líder Max Verstappen na Red Bull. Isso significava que o britânico não tinha tempo para brigar pela vitória em Ímola.

Depois de cruzar a linha de chegada, Norris foi questionado na coletiva de imprensa da FIA se houve alguma discussão no rádio dos boxes sobre como Piastri e ele deveriam enfrentar as voltas finais. "Não", ele respondeu sem pestanejar - e mesmo quando perguntado se uma ordem de equipe nunca havia sido discutida porque ele estava com os pneus mais frescos, sua resposta foi: "Não. Não houve nada".

Ou o jovem de 25 anos está sofrendo de amnésia, o que seria muito incomum para um atleta de ponta da sua idade, ou ele soltou uma 'mentirinha' para evitar a sempre desagradável discussão sobre ordem da equipe.

Stella: A McLaren realmente pensou nas ordens de equipe

Mais tarde, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, admitiu que a passagem de Norris por Piastri "definitivamente foi uma consideração". No final, no entanto, a equipe decidiu não fazer isso porque "queríamos dar a Oscar a oportunidade de aproveitar suas próprias chances no reinício".

Stella acredita que essa foi a única maneira justa de administrar a corrida no espírito das "Regras Papaia" e "acho que os dois pilotos concordam com isso". Stella também esclarece: "Se Lando tivesse conseguido ultrapassar Max, ele teria que ultrapassar Oscar com bastante facilidade, pois Oscar estava com pneus muito velhos".

Mas não foi esse o caso. Apesar da vantagem dos pneus, Norris precisou de quatro voltas para ultrapassar seu próprio companheiro de equipe. Desse ponto de vista, é improvável que ele tivesse vencido Verstappen com seus próprios pneus equivalentes.

Mas Villeneuve não aceita esses argumentos: A McLaren está "mostrando fraqueza", pensa o campeão de 1997, e "parece que eles estão com medo de tomar medidas contra Piastri. Isso é muito, muito estranho. Piastri fez besteira na primeira curva. Ele estava dormindo e não deveria ter saído da curva em segundo lugar. E então ele não tinha o ritmo. Norris foi mais rápido".

Será que a McLaren simplesmente não foi rápida o suficiente em Ímola?

Mas também é verdade que, quando Norris passou Piastri na volta 58, ele estava 4,1 segundos atrás de Verstappen. Na volta 62, essa diferença havia aumentado para 6,5 segundos. "E para ultrapassar em Ímola, você precisa ser sete ou oito décimos mais rápido do que o carro da frente", calcula Stella com base na coleta de dados da McLaren.

Especialmente porque Norris lembrou que estava com os pneus melhores - mas, ao mesmo tempo, deixou claro: "Eu não estava esperando nada." O duelo com Piastri, que ele acabou vencendo, "obviamente me custou tempo. Eu e ele também". Mas: "Se você tentar fazer uma pessoa feliz, a outra sempre ficará infeliz. É assim que as coisas são. Nós lidamos bem com isso".

O ex-piloto Alexander Wurz concorda. Em sua opinião, um compromisso da McLaren com um número 1 na equipe seria "muito cedo com dois pilotos tão bons. Isso seria muito brutal com um dos pilotos e eu não faria isso ainda do ponto de vista da McLaren".

"O campeonato está totalmente aberto. E eles não podem esquecer que também estão lutando pelo título de construtores", disse o austríaco em uma entrevista no canal do YouTube Formula1.de.

