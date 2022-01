George Russell teve seu primeiro dia no simulador testando o Mercedes W13, enquanto Lewis Hamilton segue sem se manifestar. Esperando que o heptacampeão saia de seu silêncio, a equipe pode confiar no jovem britânico.

No último dia 16, ele fez a primeira abordagem do que será o carro de 2022 da escuderia, um monoposto de efeito solo que, segundo rumores, deverá voltar a ser prata. Com isso, sai o preto que caracterizou o time de Brackley nas duas últimas temporadas da Fórmula 1.

Para Russell, que já havia feito contato com os membros da equipe nos últimos dias, foi o primeiro real trabalho no ano. Ele foi promovido à Mercedes depois de três temporadas na Williams, onde se destacou. No entanto, não será sua primeira vez no cockpit da escuderia, tendo competido no GP de Sakhir de 2020 no W11, quando substituiu Hamilton após este contrair Covid-19.

O britânico se classificou na primeira fila na ocasião, apenas 26 milésimos atrás do pole position, Valtteri Bottas, e dominou a prova até que um erro pit stop e um furo no pneu o rebaixaram para o nono lugar geral.

Depois de um longo aprendizado, Russell está ansioso para colher os frutos de seu trabalho e não tem intenção de começar uma temporada como subordinado de Lewis. Ontem, portanto, foi um dia importante para dar início a um ciclo em que espera se tornar um dos protagonistas do campeonato de 2022.

A nova unidade de força foi muito bem recebida e parece ter compensado a diferença de potência causada pelo combustível E10, apesar de ainda haverem algumas dúvidas sobre o chassi, afetados pela revolução regulatória.

O carro está em fase de análise em Brackley e, como acontece com todas as equipes, surgem dúvidas sobre as decisões técnicas, pois não há dados confiáveis ​​para comparar aos da concorrência.

