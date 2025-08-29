Max Verstappen esperava conseguir um bom resultado em Zandvoort, sua 'casa', mas, após esta sexta-feira, ficou claro que outro fim de semana difícil o aguarda na Fórmula 1. Ele foi sexto no TL1 e quinto no TL2, mas perdeu muito tempo para as McLarens, sendo quase seis décimos de segundo mais devagar do que Lando Norris, o mais rápido do dia.

"Nada de especial", ele falou sobre seu dia em Zandvoort. "Ainda estou lutando com as mesmas coisas. Mais uma vez, tentamos várias coisas com o carro, mas parece que não mudou nada em termos dos problemas subjacentes que estou enfrentando. Vamos ver hoje à noite se conseguimos encontrar algo mais, mas não espero uma grande reviravolta", disse o piloto da Red Bull. "É simplesmente difícil. O layout da pista não combina com os problemas que temos com o carro".

No TL2, Verstappen perdeu vários décimos, especialmente no primeiro setor, mas em uma volta completa, ficou ainda mais longe de Norris. Além disso, a Aston Martin terminou a frente dele nas duas sessões. No TL1, o holandês também ficou atrás de Alexander Albon e, no TL2, teve de superar as McLarens, Fernando Alonso e George Russell.

Perguntado sobre os problemas que foram específicos do circuito, o tetracampeão respondeu: "Eu saía de dianteira, é meu principal problema. No segundo setor, há muitas curvas longas, o que não é muito bom".

Os resultados dos treinos livres ainda não foram tão dramáticos quanto os do primeiro dia na Hungria, então Verstappen também não acredita em uma grande reviravolta em Zandvoort. Nesse circuito, a classificação é crucial para que a corrida corra bem, pois ultrapassagens são um grande desafio, mas ele também não espera milagres na classificação. "Acho que já será difícil terminar entre os cinco primeiros, mas veremos amanhã", conclui.

