F1: Diretor da FIA confirma que asa traseira da Ferrari está dentro das regras

A solução técnica que mais chamou atenção na segunda semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026, no Bahrein, foi a asa traseira da Ferrari, conforme o Motorsport.com explicou e mostra abaixo:

Agora, o diretor de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo, Nikolas Tombazis, confirmou a legalidade do dispositivo.

“De maneira geral, incentivamos soluções que reduzam o arrasto. Por isso, as limitações na abertura da asa traseira que existiam no ano passado não foram mantidas nesta temporada”, afirmou o dirigente em Sakhir.

“A ideia é justamente dar mais liberdade às equipes. E a solução da Ferrari, pelo que entendemos, está ok”, completou o diretor da FIA.

