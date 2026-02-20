F1: Diretor da FIA confirma que asa traseira da Ferrari está dentro das regras
“A ideia é justamente dar mais liberdade às equipes. E a solução, pelo que entendemos, está ok”, afirmou Nikolas Tombazis; saiba mais no Motorsport.com
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: AG Photo
A solução técnica que mais chamou atenção na segunda semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026, no Bahrein, foi a asa traseira da Ferrari, conforme o Motorsport.com explicou e mostra abaixo:
Agora, o diretor de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo, Nikolas Tombazis, confirmou a legalidade do dispositivo.
“De maneira geral, incentivamos soluções que reduzam o arrasto. Por isso, as limitações na abertura da asa traseira que existiam no ano passado não foram mantidas nesta temporada”, afirmou o dirigente em Sakhir.
“A ideia é justamente dar mais liberdade às equipes. E a solução da Ferrari, pelo que entendemos, está ok”, completou o diretor da FIA.
