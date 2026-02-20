Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Diretor da FIA confirma que asa traseira da Ferrari está dentro das regras

"A ideia é justamente dar mais liberdade às equipes. E a solução, pelo que entendemos, está ok", afirmou Nikolas Tombazis; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: AG Photo

A solução técnica que mais chamou atenção na segunda semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026, no Bahrein, foi a asa traseira da Ferrari, conforme o Motorsport.com explicou e mostra abaixo:

 

Agora, o diretor de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo, Nikolas Tombazis, confirmou a legalidade do dispositivo.

“De maneira geral, incentivamos soluções que reduzam o arrasto. Por isso, as limitações na abertura da asa traseira que existiam no ano passado não foram mantidas nesta temporada”, afirmou o dirigente em Sakhir.

“A ideia é justamente dar mais liberdade às equipes. E a solução da Ferrari, pelo que entendemos, está ok”, completou o diretor da FIA.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

