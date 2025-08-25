Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Diretor da Mercedes: Importância do chassi e da aerodinâmica superará a dos motores em 2026

James Allison disse que, de acordo com as novas regras da próxima temporada, os pneus continuarão sendo o fator limitante dos carros

Alex Harrington
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, comentou sobre os regulamentos da temporada 2026 da Fórmula 1 e os desafios que espera encontrar quando a equipe de Brackley entrar na temporada do próximo ano. Destacando que os pneus ainda serão um gargalo para o desempenho, ele acrescentou que a dependência de um bom motor pode ficar em segundo lugar em relação ao chassi e à aerodinâmica do carro.

Leia também:

Em entrevista à Nextgen Auto, ele falou primeiro sobre o fornecimento de potência das novas unidades de potência. "Algumas coisas vão mudar para melhor", disse ele. "A fórmula bastante infeliz de cargas de motor muito altas no final da reta desaparecerá e teremos cargas muito mais moderadas no final da reta, o que será benéfico para todos. Mas outras coisas evoluirão em uma direção mais delicada".

2026 traz uma série de mudanças substanciais para os carros, incluindo um trem de força que divide igualmente sua potência entre o motor de combustão e o motor elétrico. Além disso, a aerodinâmica ativa permitirá que os carros alternem entre os modos de baixo arrasto e alta downforce por meio de superfícies móveis nas asas dianteiras e traseiras.

"É claro que você terá que dominar o novo chassi e a nova aerodinâmica da melhor forma possível; esse é o fator número um", insistiu ele. "Mas ainda são os pneus no final da corrente que têm de absorver tudo o que você faz".

Os tamanhos dos pneus serão reduzidos em 25 mm na dianteira e 30 mm na traseira para reduzir o arrasto e o peso. Mas isso também reduz a área de contato do carro. 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Ter pneus menores para reduzir o arrasto significa que o pneu está trabalhando mais", continuou ele, antes de acrescentar que a remoção do aquecimento do pneu também se tornará um desafio. "Embora ainda queiramos correr com temperaturas de pneu muito baixas, sem uma manta térmica, conforme exigido pelos regulamentos, a Pirelli ainda precisará criar uma borracha que possa lidar bem com a pista em temperaturas mais baixas do que os pneus atuais".

"Portanto, eu diria que provavelmente será tão importante no próximo ano quanto foi neste ano, embora alguns aspectos tenham mudado para melhor".

A Pirelli vem testando pneus mais estreitos com um carro-mula e 2026, mas o piloto da Mercedes, George Russell, não ficou impressionado após os testes em março deste ano.

"Vários pilotos correram com os pneus 2026, que serão mais estreitos para tentar ajudar a reduzir o arrasto", disse ele. "Isso foi um pouco desafiador em comparação com os pneus largos que temos hoje. Foi um pouco pior com os pneus, naturalmente, porque eles são muito mais estreitos. Esperamos que eles sejam melhorados nos próximos meses".

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Alex Harrington Fórmula 1 Mercedes
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Veja como os pilotos da F1 passaram as férias antes do GP da Holanda
Próximo artigo F1: Pérez deve ser anunciado nessa semana como piloto da Cadillac para 2026

Principais comentários
Mais de
Alex Harrington
Veja como os pilotos da F1 passaram as férias antes do GP da Holanda

Veja como os pilotos da F1 passaram as férias antes do GP da Holanda

Fórmula 1
Veja como os pilotos da F1 passaram as férias antes do GP da Holanda
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"
F1: Marko não garante Verstappen na Red Bull em 2027; entenda

F1: Marko não garante Verstappen na Red Bull em 2027; entenda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Marko não garante Verstappen na Red Bull em 2027; entenda
Mercedes
Mais de
Mercedes
F1 - Russell sai em defesa de Antonelli: "Ele está progredindo"

F1 - Russell sai em defesa de Antonelli: "Ele está progredindo"

Fórmula 1
F1 - Russell sai em defesa de Antonelli: "Ele está progredindo"
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas

F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas

Fórmula 1
F1 - Wolff: Hamilton ainda pode vencer mais um campeonato sob as condições certas
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Fórmula 1
F1: A ajuda 'silenciosa' de Hamilton nos bastidores da crise de Antonelli

Últimas notícias

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MGP MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros