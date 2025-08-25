O diretor técnico da Mercedes, James Allison, comentou sobre os regulamentos da temporada 2026 da Fórmula 1 e os desafios que espera encontrar quando a equipe de Brackley entrar na temporada do próximo ano. Destacando que os pneus ainda serão um gargalo para o desempenho, ele acrescentou que a dependência de um bom motor pode ficar em segundo lugar em relação ao chassi e à aerodinâmica do carro.

Em entrevista à Nextgen Auto, ele falou primeiro sobre o fornecimento de potência das novas unidades de potência. "Algumas coisas vão mudar para melhor", disse ele. "A fórmula bastante infeliz de cargas de motor muito altas no final da reta desaparecerá e teremos cargas muito mais moderadas no final da reta, o que será benéfico para todos. Mas outras coisas evoluirão em uma direção mais delicada".

2026 traz uma série de mudanças substanciais para os carros, incluindo um trem de força que divide igualmente sua potência entre o motor de combustão e o motor elétrico. Além disso, a aerodinâmica ativa permitirá que os carros alternem entre os modos de baixo arrasto e alta downforce por meio de superfícies móveis nas asas dianteiras e traseiras.

"É claro que você terá que dominar o novo chassi e a nova aerodinâmica da melhor forma possível; esse é o fator número um", insistiu ele. "Mas ainda são os pneus no final da corrente que têm de absorver tudo o que você faz".

Os tamanhos dos pneus serão reduzidos em 25 mm na dianteira e 30 mm na traseira para reduzir o arrasto e o peso. Mas isso também reduz a área de contato do carro.

George Russell, Mercedes Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Ter pneus menores para reduzir o arrasto significa que o pneu está trabalhando mais", continuou ele, antes de acrescentar que a remoção do aquecimento do pneu também se tornará um desafio. "Embora ainda queiramos correr com temperaturas de pneu muito baixas, sem uma manta térmica, conforme exigido pelos regulamentos, a Pirelli ainda precisará criar uma borracha que possa lidar bem com a pista em temperaturas mais baixas do que os pneus atuais".

"Portanto, eu diria que provavelmente será tão importante no próximo ano quanto foi neste ano, embora alguns aspectos tenham mudado para melhor".

A Pirelli vem testando pneus mais estreitos com um carro-mula e 2026, mas o piloto da Mercedes, George Russell, não ficou impressionado após os testes em março deste ano.

"Vários pilotos correram com os pneus 2026, que serão mais estreitos para tentar ajudar a reduzir o arrasto", disse ele. "Isso foi um pouco desafiador em comparação com os pneus largos que temos hoje. Foi um pouco pior com os pneus, naturalmente, porque eles são muito mais estreitos. Esperamos que eles sejam melhorados nos próximos meses".

