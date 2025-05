O diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché, disse, após o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que estava satisfeito com as atualizações do carro da equipe, mas que as coisas ainda são muito frágeis e incertas em relação à disputa com a atual líder do campeonato de construtores, McLaren.

Respondendo às perguntas da imprensa após a corrida, Waché afirmou que, embora as atualizações tenham contribuído para o carro, os resultados alcançados também foram moldados por diferentes fatores: "Acho que a atualização trouxe algo. Fizemos progressos no gerenciamento dos pneus".

"O asfalto estava mais quente hoje, o que talvez tenha afetado mais os outros do que a nós. É difícil dizer com certeza no momento, mas ficamos surpresos com o fato de as outras equipes estarem tão atrás".

"O desgaste dos pneus, aconteceu aqui por um mecanismo diferente. Não sei por que, não diria a vocês se soubesse, mas as superfícies dos pneus e o desgaste foram muito diferentes dos de sexta-feira".

Enfatizando que as configurações do carro e as novas atualizações foram eficazes no desempenho da Red Bull em Ímola, Waché fez a seguinte avaliação: "Em comparação com sexta-feira, fizemos um grande progresso nas configurações do carro. O novo pacote nos permitiu desenvolver mais. Melhoramos muito, especialmente no ritmo de corrida. Perdemos tempo na classificação, mas a atualização funcionou bem".

Pierre Wache, diretor técnico da Red Bull Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

No entanto, Waché enfatizou a sensibilidade das ferramentas atuais: "Agora é muito difícil com essas ferramentas. Até mesmo mover um milímetro aqui ou dois milímetros ali pode afetar o resultado. A faixa de operação dos pneus também é muito estreita. Além disso, os modos do motor fazem uma grande diferença. Às sextas-feiras, algumas equipes estão com a potência máxima do motor e outras não".

Perguntado sobre suas expectativas de desempenho em diferentes circuitos, o diretor técnico deu uma resposta muito clara: "Não estou confiante em nenhum lugar. Estávamos fortes no Japão, mas fomos destruídos no Bahrein e em Miami. Nada é garantido neste negócio. Nossos rivais desenvolveram um carro muito bom. Ainda temos muito trabalho a fazer".

Perguntado sobre o fato de o outro piloto da equipe, Yuki Tsunoda, usar peças diferentes, Waché disse que não foi possível encontrar novas peças porque o piloto japonês destruiu seu carro.

"Yuki destruiu o carro. É por isso que ele usou peças diferentes. Tenho que parabenizar nossa equipe mecânica. Em pouco tempo, com o novo chassi, eles montaram tudo de novo e deixaram o carro pronto para a corrida. Foi um trabalho impressionante". Quando perguntado se a base do carro de Tsunoda era nova, o francês respondeu que é a "antiga".

Por fim, quando perguntado se a Red Bull havia diminuído a diferença em relação à McLaren com as atualizações, Waché foi cauteloso: "Não tenho certeza se é uma grande melhoria, mas eu diria que é um passo na direção certa. Isso abriu novas oportunidades em termos de ajustes do carro. Talvez tenha permitido que Max usasse melhor o carro. Mas não posso dizer muito mais no momento. Precisamos analisar os dados", concluiu.

