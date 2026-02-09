F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde
Michael Bay pede indenização milionária e acusa time americano de "roubo de ideias"
Equipe estreante na Fórmula 1 em 2026, a Cadillac apresentou a pintura de seu primeiro carro durante o intervalo do SuperBowl, partida final da NFL, principal divisão de futebol americano dos EUA. O comercial foi transmitido na madrugada do último domingo (08), exibindo o monoposto branco e preto em uma paisagem que remete ao espaço sideral, porém, a 'originalidade' da marca foi questionada.
Segundo o NY Times, Michael Bay, diretor da franquia 'Transformers', entrou com um processo no valor de 1,5 milhões de dólares (aproximadamente R$7,8 milhões) contra a Cadillac. Para Bay, o time "aparentemente roubou suas ideias e seu trabalho para o comercial, sem pagar por eles". O jornal americano teve acesso ao processo, protocolado na sexta-feira (06) e, de acordo com os registros, o CEO da Cadillac, Dan Towriss, procurou o diretor em novembro do ano passado para que ele produzisse e dirigisse o comercial, pensado para apresentar o carro de maneira "americana".
De acordo com Bay, foram discutidas ideias como o uso de um discurso de John F. Kennedy e paisagens de deserto, com o diretor tendo mostrado cenas de 'Transformers 3' e 'Armaggedon'. Dois dias depois, ele apresentou uma proposta formal e Towriss teria confirmado a contratação, falando "Ok, vamos trabalhar. Vou avisar todo mundo". O diretor e sua equipe começaram a trabalhar no projeto na semana seguinte, porém, em seis de dezembro, Bay foi avisado que o time "seguiria uma outra direção", com um novo produtor.
Diante desse cenário, Bay alega que suas ideias foram "roubadas" e está entrando com processo baseado em violação de contrato verbal, contrato implícito de fato, prestação de bens e serviços e fraude.
Resposta da Cadillac
Em nota enviada ao NY Times, a equipe americana negou os argumentos do diretor, reforçando que as ideias principais para o comercial "já estavam definidas".
"Michael Bay é um gênio do cinema e conversamos com ele sobre dirigir nosso comercial do Super Bowl. Mas, após duas reuniões, ficou claro que ele não conseguiria cumprir nosso cronograma. Não está claro porque ele está com essa alegação, pois o conceito e a parte criativa já estavam resolvidas e nós apenas o queríamos como um diretor. Também é estranho ele trazer isso à tona agora, pois o comercial nem foi liberado [o processo foi registrado na sexta e a peça publicitária foi ao ar apenas no domingo]", falou um representante da equipe.
"Estamos confiantes que isso será resolvido de maneira apropriada. Ainda assim, continuamos admirando a brilhante criatividade de Michael Bay e acolheríamos com satisfação a oportunidade de trabalharmos juntos no futuro", finalizou.
