F1: Diretor deixa Aston Martin após 13 anos na equipe
Tom McCullough encerrará trajetória na equipe de Silverstone ao fim da temporada de 2026, após ocupar diferentes cargos desde os tempos de Force India
Tom McCullough deixará a Aston Martin ao final da temporada de 2026 da Fórmula 1, encerrando uma trajetória de 13 anos na equipe de Silverstone. A informação foi publicada pelo site PlanetF1.
O engenheiro britânico ingressou na equipe em 2014, ainda sob o nome de Force India, para assumir o cargo de engenheiro-chefe. Quatro anos depois, foi promovido a diretor de desempenho, função que exerceu até o fim da temporada de 2024.
A partir de 2025, com a ampla reestruturação promovida por Andy Cowell após assumir o cargo de CEO da equipe, McCullough passou a desempenhar um novo papel dentro da organização.
Na ocasião, Cowell substituiu Mike Krack como chefe de equipe, enquanto o luxemburguês assumiu a função de diretor executivo responsável pelas operações de pista. Com isso, parte das atribuições de McCullough na equipe de Fórmula 1 foi transferida para Krack.
Como consequência da mudança, McCullough deixou as atividades diretamente ligadas ao time de F1 e passou a atuar como diretor de desempenho da Aston Martin Performance Technologies, divisão responsável pelos projetos da fabricante em diferentes categorias do automobilismo.
Segundo o PlanetF1, após liderar esses programas nos últimos 20 meses, McCullough deixará a organização definitivamente ao fim de 2026.
A Aston Martin também segue promovendo mudanças em sua estrutura de comando. No fim da temporada de 2025, Adrian Newey assumiu o cargo de chefe de equipe, substituindo Andy Cowell. Acionista minoritário da escuderia, o projetista aceitou exercer a função temporariamente até a definição de um substituto permanente.
O principal nome cotado para assumir o cargo é Jonathan Wheatley, ex-chefe de equipe da Audi e antigo colega de Newey nos tempos de Red Bull. No entanto, a publicação afirma que a oficialização da contratação não deve ocorrer antes do fim de 2026, já que Wheatley ainda negocia os termos de sua saída da equipe alemã.
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