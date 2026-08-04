F1: Diretor deixa Aston Martin após 13 anos na equipe

Tom McCullough deixará a Aston Martin ao final da temporada de 2026 da Fórmula 1, encerrando uma trajetória de 13 anos na equipe de Silverstone. A informação foi publicada pelo site PlanetF1.

O engenheiro britânico ingressou na equipe em 2014, ainda sob o nome de Force India, para assumir o cargo de engenheiro-chefe. Quatro anos depois, foi promovido a diretor de desempenho, função que exerceu até o fim da temporada de 2024.

A partir de 2025, com a ampla reestruturação promovida por Andy Cowell após assumir o cargo de CEO da equipe, McCullough passou a desempenhar um novo papel dentro da organização.

Na ocasião, Cowell substituiu Mike Krack como chefe de equipe, enquanto o luxemburguês assumiu a função de diretor executivo responsável pelas operações de pista. Com isso, parte das atribuições de McCullough na equipe de Fórmula 1 foi transferida para Krack.

Como consequência da mudança, McCullough deixou as atividades diretamente ligadas ao time de F1 e passou a atuar como diretor de desempenho da Aston Martin Performance Technologies, divisão responsável pelos projetos da fabricante em diferentes categorias do automobilismo.

Segundo o PlanetF1, após liderar esses programas nos últimos 20 meses, McCullough deixará a organização definitivamente ao fim de 2026.

A Aston Martin também segue promovendo mudanças em sua estrutura de comando. No fim da temporada de 2025, Adrian Newey assumiu o cargo de chefe de equipe, substituindo Andy Cowell. Acionista minoritário da escuderia, o projetista aceitou exercer a função temporariamente até a definição de um substituto permanente.

O principal nome cotado para assumir o cargo é Jonathan Wheatley, ex-chefe de equipe da Audi e antigo colega de Newey nos tempos de Red Bull. No entanto, a publicação afirma que a oficialização da contratação não deve ocorrer antes do fim de 2026, já que Wheatley ainda negocia os termos de sua saída da equipe alemã.

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