Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, os promotores do GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri, estão abertos para fazer ajustes no traçado de Madring a fim de aumentar as ultrapassagens a partir de 2027, e já receberam recomendações da FIA.

O circuito de 5,4 km ao redor do recinto de feiras IFEMA, em Madri, estreou em competição no último fim de semana, foi elogiado por pilotos e equipes por suas instalações e pelo desafio que representa para os pilotos.

Mas, embora a combinação de curvas de média a alta velocidade tenha proporcionado uma sessão de classificação agitada, a falta de oportunidades claras de ultrapassagem resultou em pouca ação ao longo do fim de semana da F1, F2 e F3. A principal opção de ultrapassagem deveria ser a chicane da curva 5, logo após a reta mais longa do circuito, mas o desenho da curva dificultou isso.

Durante o briefing na noite de sexta-feira, os pilotos expressaram frustração com o número de entradas de curva combinadas — onde os carros precisam frear e virar ao mesmo tempo —, o que facilitou bastante a defesa de posição por parte do carro da frente. Eles também sentiram que o pitlane do circuito era longo demais para incentivar as equipes a tentarem estratégias diferentes de paradas nos boxes.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com após a corrida de domingo, o diretor-geral do evento, Luis Garcia Abad, disse que sua equipe está disposta a fazer as modificações necessárias para melhorar o espetáculo na pista e que já havia recebido recomendações da FIA para a edição de 2027.

“Para ser sincero, a FIA definiu claramente qual é a maneira de melhorar o traçado da pista, e estaremos abertos a isso, pois teremos que refazer a pista para o próximo ano”, começou Abad. “Acredito sinceramente que os pilotos gostaram muito da classificação. Mas, com certeza, vamos tentar fazer melhorias para o ano que vem.”

A corrida do último fim de semana foi a primeira de um contrato de 10 anos. E como a metade norte do circuito está sendo projetada do zero em um terreno baldio, Abad garantiu que há muito espaço para fazer mudanças significativas.

“Temos o espaço, temos o local, temos as instalações, temos a capacidade para fazer isso”, prometeu o diretor-geral. “Tenho certeza de que a FOM, a FIA e nós mesmos vamos tentar. Se pudermos melhorar alguma coisa, faremos isso.”

Lando Norris sugeriu mudanças que facilitariam as ultrapassagens Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Após a corrida, o atual campeão Lando Norris fez algumas recomendações: “Para mim, não é um ótimo autódromo".

"É ótimo na classificação, mas uma reta da curva 17 direto até a curva 20 [ajudaria], ter uma entrada bem mais larga como a curva 1 ou a curva 10 de Austin, uma grande curva em U. Isso criaria oportunidades muito melhores para todos e permitiria aproveitar melhor a corrida".

“Existem algumas mudanças simples e talvez outras mais complicadas, como nas curvas 5, 6 e 7. É difícil saber exatamente qual é a melhor solução. O fato de você ter que fazer a curva e frear [ao mesmo tempo] basicamente anula todo o sentido da corrida".

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