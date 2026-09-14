F1: Diretor do GP da Espanha promete mudanças no traçado de Madring após críticas
Em entrevista ao Motorsport.com, promotor da prova espanhola afirmou estar aberto a modificar o circuito de Madri após uma estreia pouco emocionante
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, os promotores do GP da Espanha de Fórmula 1, em Madri, estão abertos para fazer ajustes no traçado de Madring a fim de aumentar as ultrapassagens a partir de 2027, e já receberam recomendações da FIA.
O circuito de 5,4 km ao redor do recinto de feiras IFEMA, em Madri, estreou em competição no último fim de semana, foi elogiado por pilotos e equipes por suas instalações e pelo desafio que representa para os pilotos.
Mas, embora a combinação de curvas de média a alta velocidade tenha proporcionado uma sessão de classificação agitada, a falta de oportunidades claras de ultrapassagem resultou em pouca ação ao longo do fim de semana da F1, F2 e F3. A principal opção de ultrapassagem deveria ser a chicane da curva 5, logo após a reta mais longa do circuito, mas o desenho da curva dificultou isso.
Durante o briefing na noite de sexta-feira, os pilotos expressaram frustração com o número de entradas de curva combinadas — onde os carros precisam frear e virar ao mesmo tempo —, o que facilitou bastante a defesa de posição por parte do carro da frente. Eles também sentiram que o pitlane do circuito era longo demais para incentivar as equipes a tentarem estratégias diferentes de paradas nos boxes.
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com após a corrida de domingo, o diretor-geral do evento, Luis Garcia Abad, disse que sua equipe está disposta a fazer as modificações necessárias para melhorar o espetáculo na pista e que já havia recebido recomendações da FIA para a edição de 2027.
“Para ser sincero, a FIA definiu claramente qual é a maneira de melhorar o traçado da pista, e estaremos abertos a isso, pois teremos que refazer a pista para o próximo ano”, começou Abad. “Acredito sinceramente que os pilotos gostaram muito da classificação. Mas, com certeza, vamos tentar fazer melhorias para o ano que vem.”
A corrida do último fim de semana foi a primeira de um contrato de 10 anos. E como a metade norte do circuito está sendo projetada do zero em um terreno baldio, Abad garantiu que há muito espaço para fazer mudanças significativas.
“Temos o espaço, temos o local, temos as instalações, temos a capacidade para fazer isso”, prometeu o diretor-geral. “Tenho certeza de que a FOM, a FIA e nós mesmos vamos tentar. Se pudermos melhorar alguma coisa, faremos isso.”
Lando Norris sugeriu mudanças que facilitariam as ultrapassagens
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Após a corrida, o atual campeão Lando Norris fez algumas recomendações: “Para mim, não é um ótimo autódromo".
"É ótimo na classificação, mas uma reta da curva 17 direto até a curva 20 [ajudaria], ter uma entrada bem mais larga como a curva 1 ou a curva 10 de Austin, uma grande curva em U. Isso criaria oportunidades muito melhores para todos e permitiria aproveitar melhor a corrida".
“Existem algumas mudanças simples e talvez outras mais complicadas, como nas curvas 5, 6 e 7. É difícil saber exatamente qual é a melhor solução. O fato de você ter que fazer a curva e frear [ao mesmo tempo] basicamente anula todo o sentido da corrida".
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