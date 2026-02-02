F1: Diretor técnico da Mercedes revela maior surpresa do shakedown em Barcelona

A temporada de 2026 da Fórmula 1 marca o início de um novo conjunto de regras da categoria. Entre as principais mudanças, estão uma unidade de potência com divisão 50:50 entre combustão interna e energia elétrica, carros menores e mais leves e aerodinâmica ativa. Diretor técnico da Mercedes, James Allison, ficou surpreso com a confiabilidade dos novos monopostos no shakedown de Barcelona.

Para dar às equipes mais oportunidades de teste antes da abertura da temporada na Austrália, de 6 a 8 de março, foi realizado um shakedown em Barcelona na semana passada, antes dos testes no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro.

Ao refletir sobre os testes durante o evento de lançamento ao vivo da Mercedes, Allison explicou que esperava que a semana no Circuito de Barcelona fosse repleta de bandeiras vermelhas.

“Acho que a maior surpresa para nós, e imagino que também para nossos concorrentes, foi o nível realmente surpreendente de confiabilidade que vimos em todo o grid”, falou o diretor técnico. “Com tudo novo como está, acho que seria razoável esperar que este primeiro shakedown fosse apenas uma sinfonia de bandeiras vermelhas e veículos fumegantes, mas isso realmente não aconteceu".

"Na verdade, na maior parte das vezes, a confiabilidade desses carros foi absolutamente comparável, em alguns casos melhor, do que nos testes do fim do ano passado, com coisas muito mais maduras e muito bem compreendidas", adicionou. "Então, isso definitivamente foi uma surpresa para nós, uma surpresa bem-vinda, e espero que isso signifique que podemos entrar na nova temporada concentrando-nos apenas nas corridas, em vez de tentar manter tudo junto com arame e fita adesiva.”

O shakedown de Barcelona também foi a primeira oportunidade que as equipes tiveram de conferir a concorrência.

“Bem, bastante, é claro”, disse Allison quando questionado sobre o quão interessado estava nas outras equipes. “Todos passam o ano inteiro, ou o tempo que for necessário, projetando e construindo esses carros, trabalhando em um vácuo, absolutamente focados no que estão fazendo, intensamente preocupados em colocar o máximo de desempenho possível nesses carros".

"Mas sabendo que há outros grupos fazendo exatamente a mesma coisa, lutando com o mesmo desafio e pensando sobre isso provavelmente de maneira diferente da nossa. E então, quando nos encontramos, nós simplesmente nos deparamos com os projetos deles para tentar ver o que eles podem ter descoberto e que nós podemos ter perdido. Tiramos o máximo de fotos que podemos e, se vemos algo que é difícil de entender, colocamos pessoas para trabalhar nisso até que entendam. Se vemos algo que nos faz pensar: 'Nossa, deveríamos ter pensado nisso', começamos a trabalhar nisso o mais rápido possível", admitiu.

“No geral, somos plagiadores completamente descarados, e a razão pela qual somos assim é porque sabemos que todos os nossos concorrentes são exatamente iguais. Parte do esporte é fazer o que você pode com as habilidades que você tem. Então, quando todos se reúnem, descobrir o que as outras pessoas fizeram e tentar aprender com elas também", finalizou.

