F1: Diretor técnico da Red Bull é 'desejo antigo' da Ferrari, diz site italiano
Pierre Waché está sendo contestado pela falta de resultados significativos da equipe taurina em 2026
Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson - Getty Images
Mesmo com a Mercedes como a líder do campeonato de 2026 da Fórmula 1, o trabalho da Ferrari no carro SF-26 está sendo um dos destaques do ano, fruto do trabalho do departamento técnico liderado por Loic Serra. No entanto, o francês quase trabalhou junto de um compatriota na Scuderia: Pierre Waché.
Segundo o portal italiano Autoracer, o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, desejou ter Waché, que hoje é diretor técnico da equipe austríaca, na formação técnica da Scuderia no passado, junto de Serra, ex-colega de Michellin de Pierre e que é o atual líder da divisão técnica de Maranello.
No entanto, com a saída do 'mago' do design Adrian Newey da Red Bull para a Aston Martin, Wachéoptou por permanecer na escuderia taurina e chefiar o departamento técnico de Milton Keynes.
O portal italiano apontou que a permanência de Waché na equipe austríaca, no entanto, pode chegar ao fim se a instabilidade na Red Bull e as ameaças de Max Verstappen de deixar o time e a F1 como um todo continuarem, o que poderia indicar uma mudança para Maranello.
O Autoracing também destacou que o chassi do SF-26 é superior ao do Red Bull RB22, mas que a unidade de potência da Ferrari, em especial o motor de combustão interna, é pior do que a da novata Red Bull-Ford.
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
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