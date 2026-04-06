Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

ANÁLISE F1: Antonelli lidera campeonato de 2026, mas ele é mais rápido que Russell?

Fórmula 1
GP do Japão
ANÁLISE F1: Antonelli lidera campeonato de 2026, mas ele é mais rápido que Russell?

F1: Quais equipes se beneficiarão e quais serão prejudicadas com a pausa de abril

Fórmula 1
F1: Quais equipes se beneficiarão e quais serão prejudicadas com a pausa de abril

F1: Diretor técnico da Red Bull é 'desejo antigo' da Ferrari, diz site italiano

Fórmula 1
F1: Diretor técnico da Red Bull é 'desejo antigo' da Ferrari, diz site italiano

ANÁLISE F1: Como disputa entre Hamilton e Norris no Japão destacou falha nas regras de 2026

Fórmula 1
GP do Japão
ANÁLISE F1: Como disputa entre Hamilton e Norris no Japão destacou falha nas regras de 2026

F1: Haas "não vê limites" para Bearman após início de 2026

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Haas "não vê limites" para Bearman após início de 2026

F1: Vasseur aponta o que elevou a moral da Ferrari no Japão

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Vasseur aponta o que elevou a moral da Ferrari no Japão

F1: Recordes de "mais jovem" que Kimi Antonelli ainda pode quebrar

Fórmula 1
F1: Recordes de "mais jovem" que Kimi Antonelli ainda pode quebrar

Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho

NASCAR Cup
Martinsville
Daniel Suárez e Julia Piquet anunciam gravidez de primeiro filho
Fórmula 1

F1: Diretor técnico da Red Bull é 'desejo antigo' da Ferrari, diz site italiano

Pierre Waché está sendo contestado pela falta de resultados significativos da equipe taurina em 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

Mesmo com a Mercedes como a líder do campeonato de 2026 da Fórmula 1, o trabalho da Ferrari no carro SF-26 está sendo um dos destaques do ano, fruto do trabalho do departamento técnico liderado por Loic Serra. No entanto, o francês quase trabalhou junto de um compatriota na Scuderia: Pierre Waché.

Leia também:

Segundo o portal italiano Autoracer, o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseurdesejou ter Waché, que hoje é diretor técnico da equipe austríaca, na formação técnica da Scuderia no passado, junto de Serra, ex-colega de Michellin de Pierre e que é o atual líder da divisão técnica de Maranello.

No entanto, com a saída do 'mago' do design Adrian Newey da Red Bull para a Aston Martin, Wachéoptou por permanecer na escuderia taurina e chefiar o departamento técnico de Milton Keynes.

O portal italiano apontou que a permanência de Waché na equipe austríaca, no entanto, pode chegar ao fim se a instabilidade na Red Bull e as ameaças de Max Verstappen de deixar o time e a F1 como um todo continuarem, o que poderia indicar uma mudança para Maranello.

O Autoracing também destacou que o chassi do SF-26 é superior ao do Red Bull RB22, mas que a unidade de potência da Ferrari, em especial o motor de combustão interna, é pior do que a da novata Red Bull-Ford.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1: Como disputa entre Hamilton e Norris no Japão destacou falha nas regras de 2026
Próximo artigo F1: Quais equipes se beneficiarão e quais serão prejudicadas com a pausa de abril

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

NASCAR Truck: Heim segura pressão de Honeycutt no fim e vence em Rockingham

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Rockingham
NASCAR Truck: Heim segura pressão de Honeycutt no fim e vence em Rockingham

F1: Leclerc indica "principal fraqueza" da Ferrari, mas mantém otimismo para o futuro

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Leclerc indica "principal fraqueza" da Ferrari, mas mantém otimismo para o futuro

Jos Verstappen: "Estou preocupado que Max possa perder a motivação" para correr na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
Jos Verstappen: "Estou preocupado que Max possa perder a motivação" para correr na F1

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Antonelli lidera campeonato de 2026, mas ele é mais rápido que Russell?

Fórmula 1
GP do Japão
ANÁLISE F1: Antonelli lidera campeonato de 2026, mas ele é mais rápido que Russell?

F1: Quais equipes se beneficiarão e quais serão prejudicadas com a pausa de abril

Fórmula 1
F1: Quais equipes se beneficiarão e quais serão prejudicadas com a pausa de abril

F1: Diretor técnico da Red Bull é 'desejo antigo' da Ferrari, diz site italiano

Fórmula 1
F1: Diretor técnico da Red Bull é 'desejo antigo' da Ferrari, diz site italiano

ANÁLISE F1: Como disputa entre Hamilton e Norris no Japão destacou falha nas regras de 2026

Fórmula 1
GP do Japão
ANÁLISE F1: Como disputa entre Hamilton e Norris no Japão destacou falha nas regras de 2026