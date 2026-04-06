Mesmo com a Mercedes como a líder do campeonato de 2026 da Fórmula 1, o trabalho da Ferrari no carro SF-26 está sendo um dos destaques do ano, fruto do trabalho do departamento técnico liderado por Loic Serra. No entanto, o francês quase trabalhou junto de um compatriota na Scuderia: Pierre Waché.

Segundo o portal italiano Autoracer, o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, desejou ter Waché, que hoje é diretor técnico da equipe austríaca, na formação técnica da Scuderia no passado, junto de Serra, ex-colega de Michellin de Pierre e que é o atual líder da divisão técnica de Maranello.

No entanto, com a saída do 'mago' do design Adrian Newey da Red Bull para a Aston Martin, Wachéoptou por permanecer na escuderia taurina e chefiar o departamento técnico de Milton Keynes.

O portal italiano apontou que a permanência de Waché na equipe austríaca, no entanto, pode chegar ao fim se a instabilidade na Red Bull e as ameaças de Max Verstappen de deixar o time e a F1 como um todo continuarem, o que poderia indicar uma mudança para Maranello.

O Autoracing também destacou que o chassi do SF-26 é superior ao do Red Bull RB22, mas que a unidade de potência da Ferrari, em especial o motor de combustão interna, é pior do que a da novata Red Bull-Ford.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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