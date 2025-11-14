Todas as categorias

Fórmula 1

F1 discutirá se troca de motor de Verstappen em Interlagos 'burla' teto orçamentário

Comissão fará uma reunião nesta sexta-feira para colocar em pauta o assunto e definir área cinzenta nas regras

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:

No GP de São Paulo, Andrea Stella, chefe da McLaren, questionou a decisão da Red Bull em trocar o motor de Max Verstappen e aceitar a punição da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), que colocou o tetracampeão para largar nos boxes da Fórmula 1.

Leia também:

Stella questionou se a troca entraria nos custos da equipe ao longo do ano e a Red Bull teria que ter a atenção redobrada para não ultrapassar o limite orçamentário.

De fato, as regras financeiras da F1 têm uma área cinzenta a esse respeito. Não foi estabelecido se uma troca de motor, que é puramente para desempenho, está dentro ou fora do teto orçamentário. No entanto, há uma diretriz da FIA: uma troca de motor só fica fora do teto orçamentário se houver um bom motivo para isso.

Exatamente essa questão será levantada na Comissão de F1 que ocorrerá nesta sexta-feira, informa o The Race. As equipes consultarão a FIA e a F1 para determinar se regras concretas devem ser prescritas para trocas de motor e em quais casos elas devem ou não se enquadrar no teto orçamentário.

Como um motor completamente novo custa vários milhões de dólares e o limite orçamentário está definido em cerca de 150 milhões de dólares (R$ 795 milhões) em 2025, isso pode desempenhar um papel importante nas despesas de uma equipe.

A F1 introduziu o teto orçamentário em 2021 para manter o campo de jogo nivelado. Antes disso, equipes como a Mercedes gastavam bem mais de 300 milhões de euros por ano, deixando as equipes menores enfrentando uma tarefa quase impossível para reduzir as lacunas de desempenho.

Desde sua introdução, várias equipes cometeram violações de procedimento, resultando em penalidades menores. Em 2022, surgiu a primeira violação mais grave: A Red Bull havia excedido o limite orçamentário de 145 milhões de dólares em 1,6% na temporada de 2021.

Com isso, a garagem austríaca recebeu uma multa de 7 milhões de dólares, além de uma dedução de 10% no tempo de túnel de vento. Recentemente, a FIA compartilhou que todas as equipes haviam cumprido as regras financeiras na temporada de 2024.

Artigo anterior Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
Próximo artigo F1: Emissora se desculpa após ex-chefe da RB chamar mãe de Bortoleto de "tola"

Laurens Stade
