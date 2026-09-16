F1 divulga calendário da temporada 2027; Mônaco e Brasil terão corrida sprint

A Fórmula 1 divulgou nesta quarta-feira (16) o calendário da temporada de 2027. Entre os destaques está o aumento do número de sprints, com dez finais de semana tendo a corrida curta, incluindo, pela primeira vez, a etapa de Mônaco.

A temporada de 2027 está programada para começar em 14 de março, com o GP do Bahrein, que retorna ao seu tradicional posto de abertura do ano em uma rodada dupla com a Arábia Saudita. Enquanto isso, o GP da Austrália, em Melbourne, passa a ser a terceira etapa do calendário.

Após as etapas no Japão e na China, a F1 segue para Miami e Montreal em maio. As duas provas continuam separadas por três semanas, mas a data de 23 de maio para o GP do Canadá significa que a corrida não coincidirá com as 500 Milhas de Indianápolis, da IndyCar.

A F1 chega à Europa pela primeira vez com o GP de Mônaco, em 6 de junho, que, curiosamente, terá uma corrida sprint pela primeira vez, mesmo sendo um circuito de rua estreito, sem muitas oportunidades ultrapassagens. Entende-se que a F1 está interessada em explorar ainda mais o espetáculo da classificação em Mônaco, oferecendo duas sessões classificatórias separadas, na sexta-feira e no sábado.

Portugal retorna ao calendário pela primeira vez desde 2021, com uma corrida no circuito do Algarve, em Portimão, marcada para 20 de junho. O GP da Grã-Bretanha acontece em seguida, em 4 de julho, em Silverstone, seguido pelas etapas da Áustria, Bélgica e Hungria, sendo esta última responsável por encerrar a primeira metade da temporada, em 1º de agosto.

Após a pausa de verão europeu a ação continua na Itália, em 5 de setembro, seguida por Madri. Assim como Portugal, a Turquia também retorna ao calendário, em 3 de outubro, como a etapa intermediária de uma sequência de três corridas consecutivas envolvendo Baku e Singapura.

Outro triple-header acontece na América, com Austin, México e Brasil, enquanto o GP de Las Vegas se torna uma corrida independente, em 20 de novembro.

A temporada está programada para terminar com uma rodada dupla no Catar e em Abu Dhabi, com as duas etapas no formato sprint.

Mônaco será uma das 10 etapas recebendo a sprint

Mônaco será uma das 10 etapas com corrida sprint, contra seis dos últimos anos, pois a F1 estava interessada em ampliar o número de corridas curtas por razões comerciais. Bahrein, Austrália, Japão e Abu Dhabi também terão uma sprint pela primeira vez, enquanto o formato retornará ao Canadá, Grã-Bretanha, Itália, Brasil e Catar.

“Devido ao sucesso contínuo e à forte demanda pelo formato, o número de eventos sprint aumentou de seis para dez em 2027, proporcionando ainda mais ação competitiva ao longo da temporada para fãs, promotores, emissoras e parceiros”, afirmou a F1 em comunicado.

“Desde que a sprint foi introduzida, em 2021, os dados mostram que a audiência total dos finais de semana com sprint é 12% maior do que nos finais de semana comuns. A classificação da sprint é até três vezes mais popular entre os fãs do que os treinos livres. 82% dos espectadores presentes nos finais de semana com sprint dizem que ela agrega valor ao seu ingresso e 75% dos fãs de F1 acreditam que os eventos sprint agregam mais valor ao calendário de uma temporada", continua.

Os testes de pré-temporada voltarão a ser realizados em apenas uma sessão de quatro dias no Bahrein, de 24 a 27 de fevereiro.

Quanto à conclusão da temporada de 2026, a F1 mantém que Catar e Abu Dhabi serão realizados conforme programado, até novo aviso. No entanto, o Motorsport.com entende que os preparativos continuam em Ímola para receber a final da temporada na mesma data do GP de Abu Dhabi, no cenário provável de que nenhuma das duas corridas do Oriente Médio possa ser realizada devido ao conflito em andamento na região.

A F2 já adicionou uma corrida extra à sua programação em Baku, indicando que a categoria pretende reforçar a parte final de sua temporada.

“O calendário de 2027 reúne alguns dos circuitos mais icônicos e cidades mais vibrantes do mundo, criando um cenário incrível para mais uma temporada inesquecível de F1”, afirmou Stefano Domenicali, CEO e presidente da F1. “Estamos muito felizes em receber Portugal e Turquia de volta ao campeonato e em ampliar as corridas sprint para dez eventos, proporcionando aos nossos fãs ainda mais intensidade, drama e disputas, que tornam nosso esporte tão especial".

“O calendário da Fórmula 1 de 2027 é um forte reflexo do alcance global e do crescimento contínuo do nosso esporte”, acrescentou Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA. “Com 24 GPs em cinco continentes, o retorno de Portugal e da Turquia e a possibilidade de um programa sprint ampliado, o calendário combina tradição, inovação e envolvimento dos fãs, mantendo os mais altos padrões esportivos".

Calendário F1 2027

12-14 Março: Bahrein (Sprint)

19-21 Março: Arábia Saudita

2-4 Abril: Austrália (Sprint)

9-11 Abril: Japão (Sprint)

16-18 Abril: China

30 Abril – 2 Maio: Miami

21-23 Maio: Canadá (Sprint)

4-6 Junho: Mônaco (Sprint)

18-20 Junho: Portugal

2-4 Julho: Grã-Bretanha (Sprint)

9-11 Julho: Áustria

23-25 Julho: Bélgica

30 Julho – 1 Agosto: Hungria

3-5 Setembro: Itália (Sprint)

10-12 Setembro: Espanha

24-26 Setembro: Azerbaijão

1-3 Outubro: Turquia

8-10 Outubro: Singapura

22-24 Outubro: Austin

29-31 Outubro: México

5-7 Novembro: Brasil (Sprint)

18-20 Novembro: Las Vegas

3-5 Dezembro: Catar (Sprint)

10-12 Dezembro: Abu Dhabi (Sprint)

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