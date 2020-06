Uma das principais características das primeiras provas da Fórmula 1 em 2020 é que elas acontecerão com portões fechados, sem a presença de público. Mas a categoria pensou em uma maneira criativa de colocar os fãs nos GPs.

A categoria apresentou essa semana o projeto #F1FanCam. A ideia, que tem como ideia aproximar o fã da categoria, permite que as pessoas enviem através de um site vídeos de cinco a oito segundos de duração de apoio a pilotos e equipes.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos e a orientação é de gravar o material em alta qualidade, em UHD ou 4K, que não é comum em muitos modelos de smartphones. Os vídeos escolhidos serão exibidos nas transmissões dos GPs e nas mídias sociais da categoria.

Ficou afim de tentar a sorte? Veja mais aqui.

