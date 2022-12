Carregar reprodutor de áudio

Os "power rankings" se tornaram um dos momentos mais esperados pelos fãs da Fórmula 1 em cada fim de semana de GP, com a categoria publicando em seu site e nas redes sociais as "notas" dos pilotos em cada corrida. E, com a temporada 2022 finalizada, a F1 publicou oficialmente o ranking do ano.

Esses rankings sempre dão muito o que falar entre os fãs, sendo algo que nunca irá agradar a todos, e que não satisfazem ninguém. A Fórmula 1 possui um painel de cinco jurados (sem revelar suas identidades), e dá uma nota de 0 a 10 para cada piloto após cada GP.

A partir da pontuação dos cinco é feita uma média, com a publicação no site mostrando apenas o top 10 daquele GP. E com o fim da temporada 2022, esse é o Power Ranking final do ano:

Power Rankings da F1: Veja as notas finais do top 10 da temporada 2022

1º Max Verstappen: 8.8

2º Charles Leclerc: 8.2

3º George Russell: 7.8

4º Lando Norris: 7.8

5º Lewis Hamilton: 7.7

6º Fernando Alonso: 7.7

7º Carlos Sainz: 7.3

8º Sergio Pérez: 7.3

9º Esteban Ocon: 7.2

10º Alex Albon: 7.0

Assim como no Mundial de Pilotos, a briga pela ponta do ranking começou sendo uma briga de dois pilotos mas, logo, um disparou.

Apesar de ter sido difícil de alcançar essa posição (sofrendo para ser o segundo no ranking nas primeiras semanas), o líder desse campeonato é o mesmo que terminou com o título: Max Verstappen.

Ele foi se aproximando de Charles Leclerc até ultrapassá-lo no Canadá, quando foi o melhor rankeado. Depois, foi aumentando sua vantagem vitória a vitória. O holandês terminou com uma nota final abaixo dos 9: 8.8.

Em segundo ficou Leclerc, que iniciou o campeonato na ponta, mas os problemas de confiabilidade, erros de estratégia da equipe e seus o deixaram a mais de meio ponto do rival. E, diferentemente do Mundial, Sergio Pérez não ocupa a última posição do pódio.

Essa posição fica com George Russell, que terminou o ano empatado com Lando Norris, e ambos à frente de Lewis Hamilton, separados por apenas 0.1. Já o heptacampeão terminou com a mesma nota de seu velho rival, Fernando Alonso, apesar do ano de altos e baixos.

Na sequência, Carlos Sainz e Checo Pérez, empatados com 7.3, um décimo à frente de Esteban Ocon, enquanto Alex Albon surpreendeu ao completar o top 10, garantindo seis equipes no ranking: Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren e Williams.

Confira as notas dos pilotos na temporada 2022 corrida a corrida

* Os espaços em branco não significam que os pilotos não receberam notas nas corridas, mas sim que eles não estiveram no top 10 daquela prova. Por isso, eles estão colocados na tabela sem uma ordem específica, sendo que Yuki Tsundoa e Nico Hulkenberg não estiveram no top 10 em nenhuma prova da temporada 2022

