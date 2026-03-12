F1 divulga primeiras imagens renderizadas de Madring para 2026

A primeira corrida no traçado de Madring da Fórmula 1 acontece em setembro de 2026 e ainda não tínhamos as primeiras imagens oficiais de como será a etapa. Mas o mistério acabou!

Quanto ao traçado, já se conhecem muitos dados interessantes, como o fato de ter 5,47 quilômetros, dois túneis e 22 curvas, uma delas muito esperada e já famosa, a Monumental, que será a mais longa do calendário, com 547 metros, e terá ainda uma inclinação de 24%.

No entanto, como as obras do traçado ainda estão em andamento, com a homologação prevista para 31 de maio, enquanto a corrida está marcada para 13 de setembro, ainda não foi possível visualizar imagens representativas do que será o GP da Espanha de 2026.

Mas isso mudou nesta quinta-feira (12), graças às primeiras imagens publicadas por Madring, com as quais os fãs podem ter uma primeira ideia de como será o evento.

Madring circuit rendering Foto de: Madrid Grand Prix

As imagens criadas a partir do computador mostram a La Monumental, a reta principal, o setor de alta velocidade do traçado madrilenho, a sequência de Valdebebas e a zona do Pelouse.

No comunicado de Madring, os organizadores do GP de Madrid na Espanha também quiseram se gabar do sucesso que a venda de ingressos tem tido até o momento, com mais de 70% da capacidade total já vendida.

Espera-se que as obras avancem conforme o previsto, com o objetivo de disputar uma corrida de teste antes que a F1 chegue a Madring dentro de praticamente meio ano.

Madring circuit rendering Foto de: Madrid Grand Prix

