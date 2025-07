F1 - Do desespero ao pódio em 12 meses: o que mudou na Sauber?

A Sauber terminou a temporada de Fórmula 1 de 2024 praticamente sem esperanças para 2025, somando pontos apenas na última corrida. Mas a reviravolta deste ano mostra uma equipe que conseguiu dar a volta por cima.

Valtteri Bottas deu adeus a equipe em dezembro, dizendo a equipe 'desmoronou' com a saída de Fred Vasseur para a Ferrari.

"Foi um erro. Tínhamos planos e objetivos claros para os três primeiros anos e como chegaríamos lá. Mas esses planos e objetivos foram jogados no lixo quando Fred Vasseur saiu".

O francês foi para Maranello no fim de 2022, substituindo Andreas Seidl. A então Alfa Romeo começou a demonstrar sinais de declínio já em 2023, mas foi apenas em 2024 que alcançou o recorde histórico de conseguir marcar apenas quatro pontos no último GP do calendário da F1.

A culpa foi 'jogada' na gestão da equipe, dizendo que 2024 e 2025 foram sacrificados pelo novo conjunto de regras de 2026 e a chegada da Audi.

Embora seja verdade que a chegada da Audi representa uma grande oportunidade para a equipe, ainda assim foi um erro descartar as metas de curto prazo. É claro que seria um exagero dizer que a Sauber não estava em lugar nenhum, mas na batalha acirrada pelo pelotão intermediário, alguns décimos podem significar que alguém está lutando por, digamos, um lugar no Q3, em vez de uma eliminação no Q1.

A Audi passou por várias reformulações de gerenciamento e mudanças de pessoal desde que o projeto da F1 foi anunciado, o que não sugere exatamente que eles estejam em uma base sólida. Mas em agosto passado, Mattia Binotto chegou como diretor administrativo e, mais tarde, o diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, entrou como diretor da equipe.

Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber and Mattia Binotto, COO and CTO of Stake F1 Team Kick Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Uma das primeiras tarefas de Binotto foi melhorar o desempenho de curto prazo e usar isso como um trampolim para fortalecer toda a organização, em vez de tratar o trabalho atual e 2026 como dois projetos separados. Embora seja verdade que a Audi esteja constantemente recrutando e investindo pesadamente em integração, a equipe e as ferramentas responsáveis pelos resultados de curto e longo prazo são, em sua maioria, as mesmas.

No início desta temporada, a Sauber parecia ter se aproximado mais, mas ainda estava na parte inferior do pelotão intermediário com o novo C45. Embora eles estivessem bem no topo da tabela de pontos na Austrália com Nico Hülkenberg, isso não era necessariamente representativo, como provaram os finais de semana seguintes.

Para Wheatley, a maneira mais importante de a equipe melhorar era provar a si mesma que poderia superar os problemas de correlação e fazer melhorias reais no desempenho do carro. Em Barcelona, o primeiro grande pacote chegou na forma de um novo assoalho, novos sidepods e uma nova asa dianteira. Em Silverstone, outros refinamentos foram adicionados ao carro.

E as melhorias na Espanha foram um sucesso, com alguns décimos a mais colocando o carro de volta na briga. A Sauber já terminou nos pontos por quatro finais de semana consecutivos e, o que é ainda mais surpreendente, superou o desempenho da Red Bull nesse período, passando do último lugar na classificação dos construtores para o sexto, colocando a Williams em perigo.

Além disso, a atmosfera na equipe mudou completamente, com o time aparentemente mais entusiasmado do que antes. E o pódio de Hulkenberg em Silverstone deve dar a eles um grande impulso, mesmo que o clima e uma corrida caótica tenham contribuído para esse resultado.

"Conversamos muito sobre a importância do impulso para a equipe. A principal coisa que levo comigo agora é que as pessoas estão finalmente começando a acreditar em nós. Posso dizer o que quiser. Posso dizer que estamos começando a ganhar impulso. Posso dizer que o desempenho do carro está melhorando. Que Mattia e todo o trabalho árduo que ele fez estão finalmente começando a valer a pena, mas tudo isso é verdade", enfatizou Wheatley.

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

E o C45 revisado já é uma máquina mais confortável para Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, melhorando seu equilíbrio, especialmente na classificação, quando os pilotos precisam confiar mais na técnica.

"Acho que os dois pilotos mostraram mais confiança desde Barcelona. E acho que isso é o principal. O carro estava muito 'nervoso' antes. Era difícil para os pilotos manterem a aceleração durante a classificação e esse era um dos nossos maiores problemas. Lembro que em Jeddah os dois pilotos tiveram problemas com os freios na curva 1, mas agora nem falamos mais sobre isso".

Independentemente de tudo isso, é claro, ainda pode ser um erro ver a recente série de pontos e resultados da Sauber como a nova realidade. A Williams esteve em uma queda recentemente e tem tido dificuldades, enquanto a consistência anterior da Racing Bulls também diminuiu, mas a competição ainda é extremamente acirrada.

No entanto, com a Williams tendo parado completamente de desenvolver seu carro este ano, a liderança substancial que construíram nos primeiros finais de semana da temporada não parece mais tranquilizadora, com a Sauber apenas 18 pontos atrás deles e a Racing Bulls e a Aston Martin logo atrás. A batalha pelo quinto lugar está, portanto, totalmente aberta.

"Vamos seguir corrida a corrida. Gostamos das corridas. Conseguimos melhorar o desempenho do carro no fim de semana de Silverstone. Vamos ver o que Spa nos reserva. Ainda temos um longo caminho a percorrer até chegarmos onde queremos como equipe. Mas esse é um grande passo", concluiu Wheatley.

