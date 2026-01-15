F1: Dois engenheiros-chave deixam Mercedes antes da temporada 2026

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

F1: Dois engenheiros-chave deixam Mercedes antes da temporada 2026

Equipe de Brackley agora está desfalcado de dois nomes que já estavam na equipe há anos

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Editado:
Add as a preferred source
Mercedes: Motorenänderungen fühlen sich nicht so krass an wie 2014

Antes do início da nova temporada, ocorreram mudanças significativas na equipe técnica da Mercedes. Alguns nomes importantes que trabalhavam há muito tempo na equipe sediada em Brackley deixaram a equipe, incluindo dois engenheiros que eram peças-chave da escuderia das 'Flechas de Prata' na Fórmula 1 e estavam no time anglo-britânico há anos.

Leia também:

Jan Tomaszewski, que trabalhava no departamento de aerodinâmica da Mercedes desde 2018, decidiu continuar sua carreira na Williams. Tomaszewski assumiu a chefia do departamento de aerodinâmica da escuderia sediada em Grove, na Inglaterra, e já começou oficialmente suas funções.

Nesta transferência, destaca-se o papel importante desempenhado por James Vowles, chefe de equipe da Williams, com quem Tomaszewski trabalhou na Mercedes no passado.

Outra perda no time de Brackley foi Dan Milner. Milner ocupou diferentes cargos técnicos importantes na equipe durante 14 anos. O experiente profissional, que atuava como engenheiro-chefe responsável por pesquisa e desenvolvimento, deixou a Mercedes antes do início da temporada.

Ainda não está claro onde ele continuará sua carreira. Milner afirmou em uma declaração nas redes sociais que anunciará seu novo destino em breve. Como está atualmente em licença obrigatória, ele não pode trabalhar oficialmente com nenhuma outra equipe de F1 durante esse período.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari
Próximo artigo F1 - Marko vê vantagem para Verstappen, mas não acredita em pentacampeonato em 2026: "Diferença será grande"

Principais comentários
Kemal Şengül
Mais de
Kemal Şengül
F1 - Ralf Schumacher revela que Hamilton "raramente usa" simulador, enquanto "Leclerc está lá todos os dias"

F1 - Ralf Schumacher revela que Hamilton "raramente usa" simulador, enquanto "Leclerc está lá todos os dias"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher revela que Hamilton "raramente usa" simulador, enquanto "Leclerc está lá todos os dias"
F1: Audi será primeira equipe a rodar novo carro antes de testes

F1: Audi será primeira equipe a rodar novo carro antes de testes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Audi será primeira equipe a rodar novo carro antes de testes
F1: Marko arcou com consulta de R$ 43,5 mil de psicólogo de Pérez

F1: Marko arcou com consulta de R$ 43,5 mil de psicólogo de Pérez

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Marko arcou com consulta de R$ 43,5 mil de psicólogo de Pérez

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros