F1: Dois engenheiros-chave deixam Mercedes antes da temporada 2026
Equipe de Brackley agora está desfalcado de dois nomes que já estavam na equipe há anos
Antes do início da nova temporada, ocorreram mudanças significativas na equipe técnica da Mercedes. Alguns nomes importantes que trabalhavam há muito tempo na equipe sediada em Brackley deixaram a equipe, incluindo dois engenheiros que eram peças-chave da escuderia das 'Flechas de Prata' na Fórmula 1 e estavam no time anglo-britânico há anos.
Jan Tomaszewski, que trabalhava no departamento de aerodinâmica da Mercedes desde 2018, decidiu continuar sua carreira na Williams. Tomaszewski assumiu a chefia do departamento de aerodinâmica da escuderia sediada em Grove, na Inglaterra, e já começou oficialmente suas funções.
Nesta transferência, destaca-se o papel importante desempenhado por James Vowles, chefe de equipe da Williams, com quem Tomaszewski trabalhou na Mercedes no passado.
Outra perda no time de Brackley foi Dan Milner. Milner ocupou diferentes cargos técnicos importantes na equipe durante 14 anos. O experiente profissional, que atuava como engenheiro-chefe responsável por pesquisa e desenvolvimento, deixou a Mercedes antes do início da temporada.
Ainda não está claro onde ele continuará sua carreira. Milner afirmou em uma declaração nas redes sociais que anunciará seu novo destino em breve. Como está atualmente em licença obrigatória, ele não pode trabalhar oficialmente com nenhuma outra equipe de F1 durante esse período.
