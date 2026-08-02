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F1: Domenicali confirma conversas com Hockenheim sobre possível retorno do GP da Alemanha

CEO da categoria detalhou que foi o circuito alemão quem entrou em contato

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Publicado:
German flag flown by the tifosi for Sebastian Vettel, Ferrari

Fora do calendário da Fórmula 1 desde 2019, o circuito de Hockenheim tomou a iniciativa de buscar o retorno do GP da Alemanha. As conversas preliminares foram confirmadas pelo CEO da categoria, Stefano Domenicali, que revelou que a busca pela reaproximação partiu do próprio autódromo alemão.

Leia também:

Depois de o controlo da pista ter passado para novos investidores em 2024, projetos importantes para o futuro de Hockenheim entraram na agenda. O Grupo Emodrom, que detém 74,99% das ações da instalação, planeja investir um total de 250 milhões de euros (cerca de R$1,5 bilhão na cotação atual) na região.

No âmbito deste investimento, pretende-se expandir o Porsche Experience Centre, construir um novo hotel e criar o complexo Motorworld. No entanto, entre os objetivos de longo prazo dos investidores está também trazer novamente a F1 para Hockenheim.

Domenicali confirmou as conversas iniciais, mas destacou que um eventual acordo exigirá um nível financeiro substancialmente diferente por parte dos organizadores alemães.

"Foi Hockenheim quem entrou em contato conosco para iniciar as conversas. Eles estão desenvolvendo um complexo de automobilismo lá com um objetivo diferente. Se eles quiserem conversar sobre uma corrida de F1, claro que o investimento precisa ser diferente, pois nossa plataforma exige outro tipo de compromisso. Mas nós já discutimos o assunto", disse. 

Hockenheim ve pistten manzara

Hockenheim ve pistten manzara

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Embora o foco da Liberty Media nos últimos anos tenha sido a expansão nos Estados Unidos e na Ásia, o CEO da F1 ressaltou que o mercado europeu voltou a ganhar força e relevância comercial, o que pode abrir portas para locais tradicionais como a Alemanha.

"É claro que estamos acompanhando o crescimento nos Estados Unidos, mas também estamos de olho no crescimento na Europa, porque ela voltou a ser um mercado muito importante — o crescimento e os números mostram isso", falou Domenicali. 

Apesar do otimismo inicial, Hockenheim enfrentará uma concorrência acirrada. Com o limite de corridas por temporada e o interesse de novos países dispostos a pagar taxas de promoção milionárias, a pista alemã precisará viabilizar garantias financeiras para concretizar o retorno da F1 ao país.

A F1 conversa atualmente com África do Sul, Ruanda, Tailândia, Coreia do Sul e Argentina, além de avaliar a possibilidade de organizar uma segunda corrida na China e no Japão.

Domenicali afirmou que as conversas, especialmente no continente africano, estão avançando de forma positiva, mas reforçou que, como o calendário atual já está, em grande medida, definido, a F1 não está com pressa em relação a novos acordos.

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