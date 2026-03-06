O CEO e presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, considera que pilotos como Max Verstappen e Lewis Hamilton foram precipitados ao criticar as novas regras da categoria para 2026.

Os dois campeões mundiais criticaram duramente o complicado novo conjunto de regras de 2026 durante os testes no Bahrein, com Hamilton achando que as novas unidades de potência e seus complexos requisitos de gerenciamento de energia são muito complicados para explicar aos fãs da F1.

Verstappen achou que o nível de recuperação de energia exigido pelos novos carros, que leva a estratégias agressivas de lift and coast para encher a bateria, estava tirando a essência das corridas.

Mas quando a geração de carros de 2026 entrou na pista na Austrália para suas primeiras sessões da temporada na sexta-feira (06), um dia que transcorreu sem incidentes significativos, o chefe da F1, Domenicali, considerou que era muito cedo para descartar as novas regras.

“Acho que é errado, em termos gerais, falar mal de um mundo incrível que está permitindo que todos nós cresçamos”, disse Domenicali à Sky Sports. “E essa é a única coisa que eu diria que não está certa. Mas, você sabe, eu sempre escuto. Há uma evolução na pilotagem, o que significa que o melhor piloto será capaz de ser o mais rápido".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O principal objetivo do novo ciclo de regulamentos, que dá muito mais ênfase à energia elétrica e introduz combustíveis renováveis, era atrair novos fabricantes, com empresas como Audi, Ford e Cadillac se envolvendo na F1 em diferentes graus, enquanto a Honda voltou atrás em seus planos de sair da categoria.

Com esse objetivo já amplamente alcançado, que Domenicali disse ser “absolutamente essencial”, ele agora aposta no talento de engenharia da F1 para aumentar o desempenho das novas máquinas. Enquanto isso, o italiano está deixando a porta aberta para a FIA fazer ajustes se o espetáculo na pista não estiver à altura do padrão.

“Queríamos atrair mais fabricantes”, explicou Domenicali. “Sabíamos que o combustível sustentável era um elemento que seria atraente para os fabricantes, sabendo que, em termos de mobilidade, os fabricantes deveriam se concentrar não apenas na eletrificação, e foi por isso que este projeto começou".

"Acho que a possibilidade de desenvolver este carro, tanto do ponto de vista da engenharia quanto do ponto de vista do piloto, nos permitirá ver muito em breve um carro que será mais rápido. O mundo dos engenheiros por trás da F1 é incrível".

“A abordagem que já discutimos na última Comissão de F1 com a FIA, com a equipe, é muito aberta. Se virmos algo que precisa ser resolvido, vamos resolver dessa forma. Mas acho que agora estamos em um mundo em que todos percebem que, se há algo claro que precisa ser feito para melhorar, por que não? Vamos fazer isso", concluiu.

