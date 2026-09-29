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F1: Domenicali defende permanência de Vasseur na Ferrari após 'insinuação' de Horner

Atual CEO da categoria liderou a Scuderia entre 2008 e 2014

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
MONZA, ITALY - SEPTEMBER 05: Stefano Domenicali, CEO of the Formula One Group and Frederic Vasseur, Team Principal of Scuderia Ferrari in the Paddock prior to practice ahead of the F1 Grand Prix of Italy at Autodromo Nazionale Monza on September 05, 2025 in Monza, Italy. (Photo by Sam Bagnall/Sutton Images)

Em meio a rumores sobre o futuro de Fred Vasseur e comentários de Christian Horner colocando a Ferrari como "trabalho dos sonhos", o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali defendeu a permanência do francês no comando da Scuderia. 

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Domenicali comandou a Ferrari entre 2008 e 2014 e foi questionado sobre as recentes declarações de Horner, ex-chefe de equipe da Red Bull ao jornal The Times. Segundo o italiano, neste momento, o time de Maranello precisa manter a estabilidade e evitar mudanças que possam aumentar ainda mais a distância para os principais rivais. 

"É um momento em que os resultados não são os esperados. A minha experiência me diz que, precisamente num momento de tantas vozes, até de 'autocandidaturas' de pessoas importantes, é preciso manter-se forte, unido e evitar soluções fantasiosas que correm o risco de desviar o caminho e causar mais atraso", disse o CEO da F1 em entrevista  ao programa Radio anch'io sport, da Rai Radio1, rádio pública italiana. 

"Quem tem a responsabilidade sobre uma equipe como a Ferrari, no caso Fred Vasseur, deve se sentir a vontade de manter um pulso firme e ter claro o que deve fazer para um caminho de vitórias. Quanto maior a tempestade, mais é necessário que o comandante tenha um rumo claro", continuou. 

A fala de Horner e a resposta de Vasseur

A discussão começou com um comentário de Christian Horner ao jornal britânico The Times, na semana passada. Na ocasião, o britânico, afastado da F1 desde a demissão da Red Bull em julho de 2025, foi questionado sobre a possibilidade de retornar ao paddock no futuro, reforçando seu desejo de se tornar acionista de uma equipe, não só chefe. 

Porém, Horner admitiu haver uma exceção à regra: "Nesta fase da minha vida, há apenas uma equipe que eu aceitaria [trabalhar] sem ter participação acionária. Se eu consideraria a Ferrai? A Ferrari é a marca mais tradicional da F1. É o sonho. E, na minha opinião, é o gigante adormecido da F1". 

Naturalmente, Vasseur foi questionado sobre os comentários de Horner durante o fim de semana, no GP do Azerbaijão, utilizando a situação para analisar a situação atual da Ferrari de maneira realista e reforçar seu compromisso em melhorar a Scuderia. 

“Não estamos trabalhando em perfeita serenidade, se essa é a pergunta. Para mim, primeiro, mas para todos na equipe, para a mídia, para 50% das perguntas sobre isso, acho que é uma situação um pouco frustrante", disse Vasseur. 

“Estamos lutando pelo P2 no campeonato. No fim das contas, todos estamos falando muito sobre isso [rumores sobre seu cargo] e até para os caras na garagem discutirem isso não é a melhor conversa que podemos ter. Mas é o que é, não está nas minhas mãos", continuou.

“O sr. Horner está procurando emprego, isso todo mundo sabe, em todos os lugares. Mas o que posso fazer? Apenas tentar dar o meu melhor para impulsionar a equipe, pedir que se mantenham motivados, focados no que é melhor hoje, e não gastar tempo com fofocas", falou. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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