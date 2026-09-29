F1: Domenicali defende permanência de Vasseur na Ferrari após 'insinuação' de Horner

Em meio a rumores sobre o futuro de Fred Vasseur e comentários de Christian Horner colocando a Ferrari como "trabalho dos sonhos", o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali defendeu a permanência do francês no comando da Scuderia.

Domenicali comandou a Ferrari entre 2008 e 2014 e foi questionado sobre as recentes declarações de Horner, ex-chefe de equipe da Red Bull ao jornal The Times. Segundo o italiano, neste momento, o time de Maranello precisa manter a estabilidade e evitar mudanças que possam aumentar ainda mais a distância para os principais rivais.

"É um momento em que os resultados não são os esperados. A minha experiência me diz que, precisamente num momento de tantas vozes, até de 'autocandidaturas' de pessoas importantes, é preciso manter-se forte, unido e evitar soluções fantasiosas que correm o risco de desviar o caminho e causar mais atraso", disse o CEO da F1 em entrevista ao programa Radio anch'io sport, da Rai Radio1, rádio pública italiana.

"Quem tem a responsabilidade sobre uma equipe como a Ferrari, no caso Fred Vasseur, deve se sentir a vontade de manter um pulso firme e ter claro o que deve fazer para um caminho de vitórias. Quanto maior a tempestade, mais é necessário que o comandante tenha um rumo claro", continuou.

A fala de Horner e a resposta de Vasseur

A discussão começou com um comentário de Christian Horner ao jornal britânico The Times, na semana passada. Na ocasião, o britânico, afastado da F1 desde a demissão da Red Bull em julho de 2025, foi questionado sobre a possibilidade de retornar ao paddock no futuro, reforçando seu desejo de se tornar acionista de uma equipe, não só chefe.

Porém, Horner admitiu haver uma exceção à regra: "Nesta fase da minha vida, há apenas uma equipe que eu aceitaria [trabalhar] sem ter participação acionária. Se eu consideraria a Ferrai? A Ferrari é a marca mais tradicional da F1. É o sonho. E, na minha opinião, é o gigante adormecido da F1".

Naturalmente, Vasseur foi questionado sobre os comentários de Horner durante o fim de semana, no GP do Azerbaijão, utilizando a situação para analisar a situação atual da Ferrari de maneira realista e reforçar seu compromisso em melhorar a Scuderia.

“Não estamos trabalhando em perfeita serenidade, se essa é a pergunta. Para mim, primeiro, mas para todos na equipe, para a mídia, para 50% das perguntas sobre isso, acho que é uma situação um pouco frustrante", disse Vasseur.

“Estamos lutando pelo P2 no campeonato. No fim das contas, todos estamos falando muito sobre isso [rumores sobre seu cargo] e até para os caras na garagem discutirem isso não é a melhor conversa que podemos ter. Mas é o que é, não está nas minhas mãos", continuou.

“O sr. Horner está procurando emprego, isso todo mundo sabe, em todos os lugares. Mas o que posso fazer? Apenas tentar dar o meu melhor para impulsionar a equipe, pedir que se mantenham motivados, focados no que é melhor hoje, e não gastar tempo com fofocas", falou.

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