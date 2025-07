A corrida austríaca de Lando Norris e Oscar Piastri acabou com qualquer esperança de que a McLaren ainda pudesse ser alcançada no campeonato de Fórmula 1 de 2025, com o resultado confirmando seu domínio real mas não descartando outros desafiantes corrida a corrida.

A Red Bull ficou particularmente desanimada depois de ter sido derrotada em sua corrida em casa, figurativamente em termos de ritmo e literalmente quando Kimi Antonelli bateu um azarado Max Verstappen na 1ª volta.

Verstappen logo seguiu em frente e sintonizou a transmissão das 24 Horas de Spa para ver sua nascente equipe de GT3 vencer sua classe. Mas isso levou o chefe da equipe, Christian Horner, a usar alguns exemplos um tanto explícitos ao avaliar a vantagem da McLaren com uma mistura de admiração, inveja e espanto.

Sobre a capacidade de Piastri de permanecer colado a Norris apesar do ar sujo, Horner disse: "Ele está basicamente fazendo amor com o maldito escapamento volta após volta após volta, e os pneus não estão morrendo... Não consigo ver nenhum outro carro capaz de seguir tão de perto e não estragar os pneus dianteiros ou traseiros. Eu realmente não entendo".

Lando Norris, McLaren Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

O melhor carro ficou melhor

Não há dúvida de que a McLaren foi extremamente impressionante. Ela trouxe seu mais recente pacote para o Red Bull Ring, com uma atualização aerodinâmica da suspensão dianteira e dos cantos dianteiro e traseiro, tornando o carro de 2025 mais eficiente e, o que é mais importante, oferecendo uma melhoria mais significativa do que as novas asas vistas no carro taurino.

Muitas equipes teriam transformado a corrida em um tédio, então parabéns à McLaren por deixar seus dois pilotos correrem, apesar dos eventos do Canadá.

Em uma volta tão curta de 64 segundos, a diferença de meio segundo de Norris para Leclerc no treino classificatório foi enorme e, no domingo, ele e Piastri simplesmente se despediram do piloto da Ferrari no início da prova, com Norris superando o monegasco em 20 segundos.

Mas já passamos por isso antes. Sim, o campeonato acaba se você não estiver pilotando um carro papaia, mas da mesma forma que se questionou prematuramente se a McLaren estava começando a perder a vantagem depois de um fim de semana sem pódios no Canadá, provavelmente não deveríamos exagerar depois de um retorno do domínio papaia na Áustria.

Especialmente porque a pista sempre foi um circuito forte para o MCL39, com suas curvas longas na segunda metade do circuito de 4 km, o que causou um verdadeiro castigo aos pneus da Pirelli, que foi exacerbado pelo calor.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A maior incógnita, é claro, é exatamente o quão longe Verstappen teria terminado em seu historicamente bem-sucedido Red Bull Ring com um fim de semana limpo. Depois de se classificar fora de posição devido às bandeiras amarelas no Q3, o tetracampeão nem sequer completou uma única volta de corrida no domingo.

No entanto, no paddock de Spielberg, o consenso era de que ele provavelmente teria levado Leclerc para a disputa pelo terceiro lugar tanto na classificação quanto na corrida.

Combinado com o preocupante colapso de Yuki Tsunoda e com as dificuldades bem documentadas da Mercedes em corridas extremamente quentes, isso deixou a Ferrari com o ônus de perseguir, para a qual Leclerc e Lewis Hamilton simplesmente não estavam preparados.

Mesmo com uma segunda volta para Verstappen, a diferença para a pole de Norris, sem falhas, provavelmente seria considerável, mas, no final da corrida, essa não foi nem mesmo a corrida mais dominante da McLaren na temporada. Já estivemos aqui antes, em Miami, quando a McLaren arrasou a concorrência.

Os erros de classificação de ambos os pilotos deixaram a porta aberta para Verstappen fazer a pole, mas Piastri e Norris passaram com facilidade por Verstappen, com o australiano venceu a corrida com 37 segundos de vantagem sobre o concorrente mais próximo da McLaren, Russell, e 40 segundos sobre o holandês.

O mais importante é que essa foi uma 'briga de rua' direta entre todos os competidores de peso, o que não foi o caso em Spielberg.

O melhor resultado da McLaren na classificação e na corrida em comparação com seus rivais mais próximos; o negrito indica um déficit.

McLaren x rivais Diferença na classificação Diferença na corrida Austrália +0.012s +0.895s China +0.085s +11.097s Japão -0.012s -1.423s Bahrein +0.334s +15.499s Arábia Saudita +0.113s +2.843s Miami -0.065s +37.644s Ímola +0.034s -6.109s Mônaco +0.109s +3.131s Espanha +0.302s +10.455s Canadá -0.221s -2.109s Áustria +0.521s +19.820s

O lado positivo das batalhas corrida a corrida

Uma olhada nas diferenças entre a McLaren e seus concorrentes mais próximos nos primeiros 10 finais de semana de corrida não leva em conta os safety cars tardios e outros fatores, mas ainda assim destaca uma tendência, ou seja, a teoria das maçãs e peras de Andrea Stella (ou dos alhos e bugalhos, em português).

A Áustria pertenceu à categoria dos alhos, juntamente com Miami, Bahrein e China, enquanto a McLaren sofreu mais pressão em corridas com muitas mudanças de direção mais curtas e de alta velocidade, nas quais não pôde usar suas habilidades de gerenciamento de pneus em clima quente na mesma medida.

Olhando para o restante da campanha antes da pausa de meio de ano, não há prêmios para adivinhar quem é o favorito no sinuoso Hungaroring, que se tornou uma presa fácil para a McLaren em 2024.

Silverstone, no entanto, pode apresentar um quadro diferente, especialmente se o clima mais frio e instável que está sendo previsto persistir. E Spa também é um circuito mais equilibrado que deve beneficiar a eficiência aerodinâmica da Red Bull e pode apresentar resultados surpreendentes, como vimos no ano passado. Antes de ambas as corridas, a Mercedes, sem dúvida, estará olhando os céus para torcer por uma tentativa de melhorar suas chances.

Sim, o título de construtores já pode ter acabado em 2025, especialmente agora que as principais equipes estão diminuindo o desenvolvimento para se concentrar nos regulamentos do próximo ano. No entanto, isso não significa que todas as corridas serão como a da Áustria. Pensamento positivo? Somente o cronômetro terá a palavra final.

LANDO SEGURA PIASTRI e vence, BORTOLETO PILOTO DO DIA! Rico Penteado e Felipe Motta debatem. MIT CUP

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!