Um mês e meio após a saída de Luca de Meo do comando da Renault, proprietária da Alpine na Fórmula 1, a marca francesa tem um novo CEO. François Provost, funcionário da montadora há mais de duas décadas e atual chefe de compras, assume a posição após Duncan Minto, diretor financeiro do grupo, ter ocupado a vaga de forma interina.

Provost está na Renault há 23 anos e tem experiências internacionais com a marca em países como Rússia, Coreia do Sul, Portugal e China. Ele foi CEO da Renault Samsung Motors e presidente da região Ásia-Pacífico e, em 2023, entrou para a equipe de liderança da marca como diretor de compras, parcerias e assuntos públicos.

Por meio de comunicado da Renault, Provost disse que recebeu a nomeação "com orgulho e gratidão" e agradeceu o presidente da marca, Jean-Dominique Senard, e o Conselho Administrativo "pela confiança que depositaram em mim. Tenho um pensamento especial por todos no grupo que me apoiaram ao longo desses últimos 23 anos. Dedicarei toda energia e paixão para contribuir – ao lado dos nossos 100 mil colaboradores, nossos concessionários, fornecedores e parceiros – para o desenvolvimento da Renault, um dos pilares da indústria francesa há 127 anos".

"O Grupo Renault conta com fundamentos sólidos, com equipes engajadas, linha de produtos excepcional, marcas fortes e um modelo organizacional inovador. Esses serão ativos inestimáveis à medida que aceleramos nossa transformação em um ambiente cada vez mais desafiador para nossa indústria. Vocês podem contar com meu compromisso e determinação para escrevermos juntos a próxima página da nossa história", finalizou.

Após sua saída do grupo francês, De Meo assumiu o comando da Kering, proprietária de marcas de luxo como Balenciaga e Gucci. Minto, que havia assumido o posto de CEO da Renault interinamente, continua na antiga função como diretor financeiro.

