Fórmula 1

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Australiano vestiu a camisa de Enstone por apenas seis etapas em 2025 antes de ser substituído por Franco Colapinto

Redação Motorsport.com
Editado:
Jack Doohan, Alpine

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Jack Doohan revelou, durante a oitava temporada de Drive To Survive, série da Netflix sobre a Fórmula 1, que recebeu ameaças de morte na temporada passada enquanto pilotava pela Alpine

Leia também:

O australiano, filho da lenda da MotoGP, Mick Doohan, fez apenas seis corridas pela equipe de Enstone na temporada passada - tendo abandonado duas dessas etapas. Recebendo uma grande pressão do 'cartola' do time Flavio Briatore, Doohan acabou 'sacado' do assento antes mesmo do meio do ano, sendo substituído por Franco Colapinto.

Em dos episódios da nova temporada de Drive To Survive, marcada para estrear nesta sexta-feira, Jack revela que antes do GP de Miami - sua última corrida pela Alpine - ele recebeu ameaças de morte caso continuasse no posto. 

"Recebi ameaças de morte sérias por causa deste GP [de Miami]. Dizem que vão me matar aqui se eu não sair do carro. Recebi seis ou sete e-mails dizendo que, se eu ainda estivesse no carro em Miami, todos os meus membros seriam cortados", relatou. "Na quarta-feira, eu estava lá com a minha namorada e o meu treinador, e tinha três homens armados à minha volta. Tive que chamar a polícia para controlar a situação". 

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

