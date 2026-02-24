Jack Doohan revelou, durante a oitava temporada de Drive To Survive, série da Netflix sobre a Fórmula 1, que recebeu ameaças de morte na temporada passada enquanto pilotava pela Alpine.

O australiano, filho da lenda da MotoGP, Mick Doohan, fez apenas seis corridas pela equipe de Enstone na temporada passada - tendo abandonado duas dessas etapas. Recebendo uma grande pressão do 'cartola' do time Flavio Briatore, Doohan acabou 'sacado' do assento antes mesmo do meio do ano, sendo substituído por Franco Colapinto.

Em dos episódios da nova temporada de Drive To Survive, marcada para estrear nesta sexta-feira, Jack revela que antes do GP de Miami - sua última corrida pela Alpine - ele recebeu ameaças de morte caso continuasse no posto.

"Recebi ameaças de morte sérias por causa deste GP [de Miami]. Dizem que vão me matar aqui se eu não sair do carro. Recebi seis ou sete e-mails dizendo que, se eu ainda estivesse no carro em Miami, todos os meus membros seriam cortados", relatou. "Na quarta-feira, eu estava lá com a minha namorada e o meu treinador, e tinha três homens armados à minha volta. Tive que chamar a polícia para controlar a situação".

