Felipe Drugovich é um dos nomes que está sendo cotado pela mídia para uma das vagas na Cadillac em 2026 na Fórmula 1. O brasileiro já deixou claro que seu maior foco é se tornar um alvo de grande interesse da futura 11ª equipe, porém, a notícia mais recente é que ele ainda não teve conversas sérias sobre a possibilidade de se tornar piloto do time.

Drugo tirou o ano de 2025 para focar totalmente nas chances de finalmente se tornar piloto de F1. Ele continua exercendo seu papel de reserva na Aston Martin, está fazendo testes e, inclusive, no último fim de semana pilotou pela Mahindra no ePrix em Berlim.

Agora, em entrevista à Julianne Cerasoli, o brasileiro disse que ainda não teve nenhuma conversa de fato com o alto escalão da Cadillac sobre a possibilidade de assumir uma vaga na próxima temporada.

Felipe correu em Le Mans e, inclusive, foi reportado que a equipe estaria de olho no desempenho do piloto, analisando o talento e a possibilidade de tê-lo em um de seus assentos na próxima temporada. Porém, Drugovich contou que ele próprio ficou focado 100% apenas na corrida e não recebeu nenhum tipo de contato.

"Acho que a gente está, logicamente, envolvido com as mesmas pessoas, com as mesmas pessoas que estão na F1, mas lá a gente estava 100% focado na pista, e não teve nada demais no final das contas. Na verdade, não era nem o caso de ficar falando sobre isso ou aquilo".

Os rumores no paddock são de que a Cadillac usaria o fim de semana de Silverstone e Hungria para finalizar algumas negociações e, pelo menos, fechar com um dos pilotos. Felipe confessou que não sabe muito além do que as 'fofocas' dizem, já que ele próprio não teve nenhum contato com a equipe.

"Não sei, eu não tive conversas até agora, então... Tomara que seja assim mesmo. Tomara que seja assim [que eles ainda estejam buscando os talentos]".

"Se a gente vir que tem a oportunidade [de negociar com outras equipes, como Alpine, por exemplo], a gente pode conversar sempre, mas no momento não parece que... está mais um ano parecido com 23 para 24, quando as equipes ficaram congeladas…".

Importante lembrar que dois nomes são os mais fortes na mesa de negociação: Sergio Pérez e Valtteri Bottas. É provável que um deles seja escolhido para ser o 'mentor' do projeto e trazer informações preciosas para esse início da aventura.

Caso a equipe opte por um jovem talento, o nome de Drugovich se destacava, como foi reportado anteriormente pelo Motorsport.com. No entanto, como também apuramos, Mick Schumacher já deixou claro que está mantendo conversas próximas com a Cadillac e se sente bastante positivo com as negociações.

"Sim, obviamente as conversas estão rolando. A comunicação tem sido muito positiva. É um grande projeto, há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram para isso, é um projeto incrível, uma grande história. Então, é algo que me faz sentir honrado de fazer parte, negociando, e é uma ótima posição para se estar", disse o alemão em exclusividade ao Motorsport.com Brasil.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!