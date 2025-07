F1: Drugovich dá 'deadline' à Cadillac para decidir futuro

A Cadillac se tornará a 11ª equipe na Fórmula 1 em 2026 e ainda não confirmou quem serão os pilotos que defenderão as cores norte-americanas na próxima temporada. Felipe Drugovich é um dos nomes que está sendo amplamente mencionado como possível candidato.

Neste fim de semana, Drugovich está correndo na Fórmula E, no lugar de Nyck de Vries na Mahindra, mas o sonho de correr na F1 continua. O brasileiro conversou com a Band e o RacingNews365 sobre o assunto e continua se mostrando bastante otimista com suas possibilidades.

Em entrevista à emissora oficial da F-E no Brasil, Drugo falou um pouco mais sobre a oportunidade de estar correndo na categoria elétrica, mesmo que por apenas um fim de semana e deixou claro que tem interesse em estar no grid na próxima temporada.

Mesmo assim, as oportunidades de F1 ainda são a prioridade do brasileiro e ele está "trabalhando para estar no grid ano que vem". O piloto chegou a citar o relacionamento prévio com a Cadillac.

"É meu foco [a F1], isso não é segredo. Estou trabalhando para estar no grid ano que vem. Logicamente, é difícil. Temos uma equipe nova em 2026, inclusive, já sou piloto da Cadillac no Endurance, então existe uma ligação pessoal".

"Mas tem pessoas novas no time, não só a parte da GM. Tem de ir com calma nisso. É difícil, porque já fiquei alguns anos fora, não esto em atividade o tempo inteiro. Sou candidato, mas temos de esperar para ver. Estou fazendo o que posso, mostrando minha capacidade e o que eu posso fazer".

O brasileiro mantém os dois pés bem no chão, sabendo que seu nome concorre com outros candidatos bem fortes à vaga, como Valtteri Bottas e Sergio Pérez, que já foram considerados os favoritos aos assentos.

"Acho que tenho que ficar tranquilo e ver o que vai acontecer nos próximos meses e tudo depende bastante desse fim de semana. Daqui a uns dois meses a gente vai ver".

"Mas, ao mesmo tempo, há carreira de piloto sem ser na F1 também. Há uma vida fora da F1, então nós precisamos esperar e ver o que vai acontecer".

