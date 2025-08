A Aston Martin anunciou na manhã desta sexta-feira que Fernando Alonso não participará do TL1 para o GP da Hungria de Fórmula 1 de logo mais, sendo substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich. Segundo a equipe, o espanhol sofre de uma "lesão muscular nas costas" e ainda avaliará sua participação no restante do fim de semana.

Em uma declaração da equipe baseada em Silverstone, eles confirmaram que a participação do bicampeão no fim de semana ainda é incerta, enquanto ele segue tratando a dor, surgida durante a etapa da Bélgica.

"Nos dias que se seguiram ao GP da Bélgica, Fernando Alonso tem lidado com uma lesão muscular nas costas. "Como ele continua o tratamento nesta manhã, optou por não participar do TL1".

"Felipe Drugovich pilotará no TL1 ao lado de Lance Stroll. Em seguida, será tomada uma decisão sobre a participação de Fernando no TL2 e no restante do fim de semana no momento oportuno".

Esse é o mais recente episódio de uma temporada difícil para o espanhol, que já sofreu com um nervo comprimido durante o GP da China. Seu pescoço foi protegido com fita adesiva para a corrida de domingo, antes de ele abandonar devido a uma falha no freio.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Eu estava usando uma proteção para o pescoço porque tive um nervo comprimido ou algo assim nos últimos dias", disse ele à imprensa na época. "Mas, no final, não ajudou muito porque não pilotei muitas voltas".

Drugovich, que tem atuado como piloto reserva da Aston Martin desde 2022, e guiará o AMR25 de Alonso na primeira sessão de treinos pela segunda vez este ano, depois que o campeão da Fórmula 2 de 2022 fez uma das sessões para novatos durante o fim de semana do GP do Bahrein.

Alonso terá de competir na classificação de sábado, no mínimo, para participar do GP da Hungria deste fim de semana. Na quinta-feira, o espanhol falou à imprensa sobre a possibilidade de Drugovich garantir uma vaga no grid de 2026 com a Cadillac.

"Será ótimo vê-lo na Fórmula 1", disse Alonso na quinta-feira. "Ele tem um talento incrível. A Fórmula 2 foi uma demonstração, mas podemos ver isso aqui todos os dias quando trabalhamos com ele. O trabalho no simulador, alguns dos treinos livres que ele faz. Ele sempre apresentou o desempenho que a equipe estava pedindo, mesmo com quilômetros muito limitados. Será interessante vê-lo em um carro de tempo integral e espero que isso aconteça".

