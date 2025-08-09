F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site
Irlandês se junta ao brasileiro e outros nomes, como o também piloto da F2 Jak Crawford, dos Estados Unidos, na briga pela vaga 'jovem' da marca americana; outros postulantes correm por fora, como Mick Schumacher e Zhou Guanyu
Foto de: Formula Motorsport Ltd
De acordo com o GPBlog, site de considerável relevância nas línguas inglesa e holandesa, o júnior da McLaren Alex Dunne, piloto da Fórmula 2, é outro que passa a aparecer como opção para a Cadillac na Fórmula 1.
A marca americana entra no grid da categoria máxima em 2026 -- com motores Ferrari -- e ainda tem de definir sua dupla de pilotos, com muitos apontando para uma combinação entre juventude e experiência (neste sentido, os mais cotados são Valtteri Bottas e Sergio Pérez).
Para a vaga de 'jovem', um dos postulantes é Felipe Drugovich, que é uma opção real à Cadillac, conforme soube o Motorsport.com -- o brasileiro apareceu ainda em reportagem da Auto Action como forte concorrente à 'segunda vaga' da marca americana, com Bottas como favorito no posto de veterano.
A F1 2025 está no seu período de férias após o GP da Hungria, vencido por Lando Norris no domingo passado, e retorna às ações no último final de semana do mês, com o GP da Holanda. Neste meio-tempo, a Cadillac deve encaminhar algumas definições do mercado. O Motorsport.com acompanha tudo.
BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!
Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Vice-diretor da Ferrari F1 exalta Rafa Câmara: "Não poderíamos ter esperado algo melhor"
F1: Tida como favorita para 2026, Mercedes aponta sua maior rival para o ano que vem
F1: Drugovich ganha outro concorrente na briga por vaga na Cadillac, diz site
EXCLUSIVO: Bortoleto comenta apoio de Alonso na chegada à F1, amizade com Verstappen e parceria com Hulkenberg
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários