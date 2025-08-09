De acordo com o GPBlog, site de considerável relevância nas línguas inglesa e holandesa, o júnior da McLaren Alex Dunne, piloto da Fórmula 2, é outro que passa a aparecer como opção para a Cadillac na Fórmula 1.

A marca americana entra no grid da categoria máxima em 2026 -- com motores Ferrari -- e ainda tem de definir sua dupla de pilotos, com muitos apontando para uma combinação entre juventude e experiência (neste sentido, os mais cotados são Valtteri Bottas e Sergio Pérez).

Para a vaga de 'jovem', um dos postulantes é Felipe Drugovich, que é uma opção real à Cadillac, conforme soube o Motorsport.com -- o brasileiro apareceu ainda em reportagem da Auto Action como forte concorrente à 'segunda vaga' da marca americana, com Bottas como favorito no posto de veterano.

A F1 2025 está no seu período de férias após o GP da Hungria, vencido por Lando Norris no domingo passado, e retorna às ações no último final de semana do mês, com o GP da Holanda. Neste meio-tempo, a Cadillac deve encaminhar algumas definições do mercado. O Motorsport.com acompanha tudo.

