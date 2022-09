Carregar reprodutor de áudio

Vai ter Brasil na Fórmula 1 2023! Felipe Drugovich, atual campeão da Fórmula 2, será piloto reserva e de desenvolvimento da Aston Martin na próxima temporada.

Há meses o nome do brasileiro estava sendo vinculado à equipe de Lawrence Stroll para a posição de terceiro piloto do time. Drugovich, no fim de semana da conquista histórica, foi visto entrando nas instalações da Aston Martin e permanecer por lá por um tempo considerável - isso já depois do primeiro rumor sobre a possível negociação com eles.

De acordo com a Band, o contrato foi assinado e deve ser anunciado nesta semana, inclusive.

Felipe Drugovich também foi visto em reuniões com Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, durante o fim de semana do GP da Holanda, mas ao que tudo indica, a ida de Pierre Gasly para a Alpine não vai acontecer devido à iminente rejeição da FIA em relação a superlicença de Colton Herta - uma vaga na AlphaTauri também surgia como opção.

Além disso, o piloto brasileiro chegou a ser cotado e aparecia na disputa pela vaga da Alpine, que ainda está indefinida e sem um dono. Contudo, há mais dias a aproximação de Felipe e Aston Martin foi ficando mais concreta e as negociações estavam avançando.

Por não fazer parte de nenhuma academia de pilotos, o brasileiro pôde negociar com qualquer equipe do paddock, uma vez que não tinha 'amarras'. A ida para Aston Martin também pode traçar um caminho para o brasileiro como titular na F1, uma vez que Fernando Alonso, aos 41 anos, pode não estender por muito tempo o seu contrato por lá.

Veja como está o mercado de pilotos da F1 para 2023:

Equipe Unidade de potência Pilotos Ferrari Red Bull Renault Mercedes Ferrari Ferrari Mercedes Mercedes Mercedes Red Bull Powertrains Mercedes

Motorsport.com debate título do brasileiro Felipe Drugovich na F2 PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music