Felipe Drugovich chegou a ser avaliado para uma das duas vagas da Cadillac, equipe que estreará na Fórmula 1 a partir de 2026, mas o time norte-americano acabou optando pela experiência de Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Após este capítulo, restaram poucas alternativas ao piloto de Maringá na F1, podendo ser um assento na própria Aston Martin, equipe que trabalha como reserva desde 2023, o que seria algo inesperado, devido ao comprometimento de Lance Stroll e ao contrato atual de Fernando Alonso, além de uma possível vaga na Alpine, em uma provável saída de Franco Colapinto.

E é nesta segunda hipótese que o jornalista do site Auto Hebdo, Cyprien Juilhard faz a sua análise. Segundo ele, após a reformulação da direção da Renault - sob a liderança de François Provost, chefe do grupo, e Steve Nielsen, CEO que assumiu o cargo em 1º de setembro - algo novo pode estar por vir.

E, para ele, a melhor opção seria Drugovich. Em sua coluna, “o fato de o brasileiro ainda não ter tido sua chance na F1 é uma anomalia”, que o brasileiro está “ansioso” e “em busca de uma vaga”. Além disso, “sua ascensão vertiginosa nos monopostos revelou o brilho de uma joia, mantida bem escondida pela Aston Martin.”

O jornalista também citou as declarações de Fernando Alonso, que trabalha com Drugo: "Seria ótimo vê-lo na F1. Ele tem um talento incrível, na F2 demonstrou isso. Podemos ver isso aqui todos os dias: o trabalho no simulador, algumas de suas sessões de treinos livres. Ele sempre correspondeu às expectativas da equipe, mesmo com um número muito limitado de quilômetros. Seria interessante vê-lo pilotando em tempo integral e espero que isso aconteça."

Apesar de não ter uma vaga como piloto titular da F1, o colunista ressalta a experiência que Drugovich tem por meio dos testes que vêm realizando com a Aston Martin e cita uma declaração do brasileiro: "O próximo ano será focado principalmente no motor, na bateria e na economia de energia, e essa é essencialmente toda a experiência que adquiri no Hypercar e na Fórmula E. Já pilotei com os pneus de 2026 e voltarei a pilotar agora."

Segundo Juilhard, esses argumentos podem agradar à Alpine, que busca alguém para trabalhar com o recém renovado Pierre Gasly, e que estaria à frente de Paul Aron, piloto reserva da equipe.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!