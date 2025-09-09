Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

Jornalista do Auto Hebdo, Cipriano Juilhard analisa as opções que equipe tem e coloca brasileiro no topo da lista

Redação Motorsport.com
Editado:
Felipe Drugovich, Aston Martin

Felipe Drugovich chegou a ser avaliado para uma das duas vagas da Cadillac, equipe que estreará na Fórmula 1 a partir de 2026, mas o time norte-americano acabou optando pela experiência de Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Leia também:

Após este capítulo, restaram poucas alternativas ao piloto de Maringá na F1, podendo ser um assento na própria Aston Martin, equipe que trabalha como reserva desde 2023, o que seria algo inesperado, devido ao comprometimento de Lance Stroll e ao contrato atual de Fernando Alonso, além de uma possível vaga na Alpine, em uma provável saída de Franco Colapinto.

E é nesta segunda hipótese que o jornalista do site Auto Hebdo, Cyprien Juilhard faz a sua análise. Segundo ele, após a reformulação da direção da Renault - sob a liderança de François Provost, chefe do grupo, e Steve Nielsen, CEO que assumiu o cargo em 1º de setembro - algo novo pode estar por vir.

E, para ele, a melhor opção seria Drugovich. Em sua coluna, “o fato de o brasileiro ainda não ter tido sua chance na F1 é uma anomalia”, que o brasileiro está “ansioso” e “em busca de uma vaga”. Além disso, “sua ascensão vertiginosa nos monopostos revelou o brilho de uma joia, mantida bem escondida pela Aston Martin.”

O jornalista também citou as declarações de Fernando Alonso, que trabalha com Drugo: "Seria ótimo vê-lo na F1. Ele tem um talento incrível, na F2 demonstrou isso. Podemos ver isso aqui todos os dias: o trabalho no simulador, algumas de suas sessões de treinos livres. Ele sempre correspondeu às expectativas da equipe, mesmo com um número muito limitado de quilômetros. Seria interessante vê-lo pilotando em tempo integral e espero que isso aconteça."

Apesar de não ter uma vaga como piloto titular da F1, o colunista ressalta a experiência que Drugovich tem por meio dos testes que vêm realizando com a Aston Martin e cita uma declaração do brasileiro: "O próximo ano será focado principalmente no motor, na bateria e na economia de energia, e essa é essencialmente toda a experiência que adquiri no Hypercar e na Fórmula E. Já pilotei com os pneus de 2026 e voltarei a pilotar agora."

Segundo Juilhard, esses argumentos podem agradar à Alpine, que busca alguém para trabalhar com o recém renovado Pierre Gasly, e que estaria à frente de Paul Aron, piloto reserva da equipe.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Villeneuve compara Antonelli com Bortoleto ao criticar italiano: "Não está progredindo"
Próximo artigo F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Bearman se junta a Verstappen perto de suspensão; confira os pontos na superlicença de cada piloto

F1 - Bearman se junta a Verstappen perto de suspensão; confira os pontos na superlicença de cada piloto

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bearman se junta a Verstappen perto de suspensão; confira os pontos na superlicença de cada piloto
VÍDEO F1: Choque de Montoya com Herta na Cadillac chama atenção; assista

VÍDEO F1: Choque de Montoya com Herta na Cadillac chama atenção; assista

Fórmula 1
GP da Itália
VÍDEO F1: Choque de Montoya com Herta na Cadillac chama atenção; assista
GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Diogo Moreira e Eric Granado

GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Diogo Moreira e Eric Granado

MotoGP
GP de San Marino
GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Diogo Moreira e Eric Granado

Últimas notícias

F1: FIA marca data para revisão pedida pela Williams sobre caso de Sainz na Holanda

F1: FIA marca data para revisão pedida pela Williams sobre caso de Sainz na Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: FIA marca data para revisão pedida pela Williams sobre caso de Sainz na Holanda
F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza

F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza
F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone

F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone
F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

F1 Fórmula 1
F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros